Le très attendu jeu CD Projekt Red Cyberpunk 2077 avec Keanu Reaves est enfin disponible pour que les gens puissent acheter et jouer. Cyberpunk 2077 arrive après des mois de retard, et le jeu est maintenant disponible pour jouer sur toutes les plates-formes, y compris PlayStation, Xbox, PC, Google Stadia et Nvidia GeForce Now, les plates-formes de jeu en nuage et peut être acheté dans leurs magasins respectifs. Le jeu a été lancé à Rs 3,499 pour les consoles PlayStation et Xbox et est au prix de Rs 2 999 pour PC en Inde. Séparément, les joueurs peuvent acheter le disque Cyberpunk 2077 sur Amazon au prix de 3999 Rs pour Xbox et PlayStation, tandis que le disque de jeu PC est au prix de 2499 Rs sur Amazon.

Le jeu Cyberpunk 2077 pour consoles PlayStation et Xbox est livré avec une compatibilité descendante, ce qui signifie que ceux qui achètent le jeu sur la console de la série PlayStation 4 ou Xbox One pourront y jouer sur la PlayStation 5 et la Xbox Series X | S sans frais supplémentaires. . La liste PlayStation Store du jeu indique que certaines fonctionnalités du jeu sont absentes sur la PS4, rien de ce type n’est mentionné dans la liste Xbox Store. Pour PS4, le jeu Cyberpunk 2077 a une taille totale de 63,88 Go, alors que la liste Xbox ne donne pas la taille du jeu, il a récemment été rapporté que le jeu occuperait moins de 60 Go sur la Xbox. Pour PC, il prend environ 70 Go d’espace disque. CD Projekt Red a partagé les exigences PC du jeu le mois dernier pour l’exécuter à une résolution de 1080p, 1440p et 4K.

https://www.youtube.com/watch?v=/OjLlHigo9-8

En termes de durée de fonctionnement, certains examens préliminaires du Cyberpunk 2077 ont suggéré que sa campagne principale est relativement courte et peut être achevée dans une fourchette de 15 à 20 heures. Plus tôt en septembre, ses développeurs avaient déclaré que le jeu serait plus court que The Witcher 3. Selon une analyse de How Long to Beat, la quête principale de Witcher 3 prend près de 51 heures pour se terminer. Et si les utilisateurs souhaitent explorer tous les coins et recoins du titre, ils pourraient avoir un peu plus de 100 heures, comme suggéré précédemment par Lukasz Babiel, responsable du contrôle qualité chez CD Projekt RED.