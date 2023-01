Au pouvoir avec Netanyahu, les partis ultra-orthodoxes tracent l’avenir d’Israël

JERUSALEM — Pour préserver son nouveau gouvernement, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu fait des concessions importantes aux partis politiques d’extrême droite sur les questions palestiniennes, l’indépendance judiciaire et les pouvoirs de la police, mais aussi des démarches moins remarquées au nom d’un autre membre clé de sa coalition : les partis qui représentent le public ultra-orthodoxe en pleine croissance.

Les membres de la communauté ultra-orthodoxe d’Israël bénéficient depuis longtemps d’avantages inaccessibles à de nombreux autres citoyens israéliens : exemption du service militaire pour les étudiants de la Torah, allocations gouvernementales pour ceux qui choisissent des études religieuses à plein temps plutôt que le travail et écoles séparées qui reçoivent des fonds publics même si leurs programmes enseigner les matières imposées par le gouvernement.

Ces avantages ont alimenté le ressentiment parmi de larges segments du public plus laïc, et les dirigeants israéliens ont déclaré pendant des années que leur intention était d’attirer davantage d’ultra-orthodoxes, connus sous le nom de Haredim, dans la main-d’œuvre et la société.

Mais la série de promesses faites par M. Netanyahu au cours des dernières semaines alors qu’il réunissait le gouvernement le plus à droite et le plus conservateur sur le plan religieux du pays suggère que les dirigeants haredi s’efforcent de cimenter le statut spécial de la communauté, avec des implications de grande envergure pour la société israélienne et l’économie.