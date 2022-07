Au Portugal, plonger dans les sardines

Fondée en 1920 par deux frères et deux partenaires extérieurs, Pinhais est considérée comme l’un des meilleurs fournisseurs de conserves de poisson sur le marché saturé portugais. L’usine de la société est l’une des rares à avoir survécu à un grand déplacement de la production de sardines vers l’Afrique de l’Ouest, où plus de la moitié de toutes les sardines sont désormais en conserve. Les sardines sont préférées des convives de la ville centrée sur le poisson et sont un favori dans toute l’Europe, bien que les clients américains soient peut-être plus familiers avec l’étiquette internationale de l’entreprise, Nuri, qui est jaune vif et disponible dans les magasins spécialisés et les épiceries fines. Les poissons sont connus pour leur haute qualité et leur assaisonnement parfait – et maintenant, lors d’une visite de l’usine en activité, les amateurs de sardines peuvent voir exactement comment c’est fait.