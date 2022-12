Au plus vieux marché de Noël de France, la crise énergétique assombrit l’esprit des fêtes

Gwenn Bauer, le responsable des Vitrines de Strasbourg, une organisation représentant les commerces de détail de la ville, a déclaré qu’il ne voulait pas “d’un Noël lugubre”.

Poussée par la crise énergétique, son organisation a testé des lampes solaires dans une petite rue. Mais il s’est arrêté avant de réduire le nombre de lumières de Noël qu’il a installées cette année, à environ 12 milles. “Cela doit rester magique”, a déclaré M. Bauer.

M. Libsig, l’adjoint au maire, semblait plus disposé à envisager des efforts plus importants, d’autant plus que les villes françaises tentent de devenir plus respectueuses du climat face à la hausse des températures et à la pollution de l’air.