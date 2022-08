Au plus grand rodéo d’Amérique latine, les Brésiliens ne croient pas les sondages

BARRETOS, Brésil (AP) – Le président brésilien Jair Bolsonaro s’est rendu au plus grand rodéo d’Amérique latine – une bulle de soutien indéfectible – pour entrer en contact avec les électeurs de la campagne avant le vote d’octobre.

Vendredi soir, le leader d’extrême droite est monté à cheval tout en tenant un chapeau de cow-boy dans son bras tendu et en saluant des partisans drapés de drapeaux brésiliens, tandis que son jingle de campagne “The People’s Captain” jouait. Il a plaisanté avec eux et ils ont prié ensemble pour l’avenir du pays. Tous les grands sondages montrent que Bolsonaro est loin derrière l’ancien président Luiz Inácio Lula da Silva, mais on ne le saurait pas de la scène du rodéo dans la municipalité de Barretos, dans l’État de Sao Paulo.

« Cet événement fait déjà partie de notre histoire. Ému par l’agro-industrie, par le travail des hommes et des femmes de la campagne, le Brésil se projette sur la scène mondiale », a déclaré Bolsonaro à la foule, qui a scandé le mot « légende » en référence à lui. « Notre devise est Dieu, la patrie, la famille et la liberté. Yeee-hooo!”

Le spectacle de plusieurs jours a attiré des dizaines de milliers de participants, principalement blancs et de la classe moyenne. Beaucoup sont venus parés des couleurs nationales de vert et de jaune canari que Bolsonaro a transformées en symboles de soutien à son administration. L’arène bondée a rugi lorsque Bolsonaro a été présenté sur l’air de la chanson de DJ Snake et Lil Jon “Turn Down for What”, que ses partisans ont utilisée dans des centaines de vidéos pour le dépeindre comme un provocateur.

À l’extérieur, un vendeur a vendu des serviettes portant les visages de Bolsonaro et da Silva du Parti des travailleurs de gauche, et a affiché un tableau indiquant combien de chaque candidat avait été acheté. Pratiquement aucune vedette da Silva ne s’était vendue, et les participants l’ont pris comme un signal que leur candidat remportera le vote. Ailleurs au Brésil, de tels tableaux de bord des ventes de serviettes pointent dans la direction opposée.

Malgré l’avance de da Silva dans les sondages, une douzaine d’agriculteurs, d’éleveurs de bétail et de fans de rodéo à Barretos ont déclaré à l’Associated Press que Bolsonaro n’avait pas besoin de tendre la main à de nombreux électeurs modérés, ce que da Silva tente ouvertement de faire – notamment, avec sa sélection d’un rival de centre droit devenu colistier.

“La dernière fois, les sondages ne disaient pas que Bolsonaro allait gagner”, a déclaré Gualter Silveira, 57 ans, propriétaire d’une petite ferme. ”Cette année, ce sera la même chose. Je le vois aller partout. Lula non. Comment Bolsonaro peut-il être en retard ?

Portant un drapeau brésilien en guise d’écharpe, l’homme d’affaires Daniel Tales, 43 ans, a déclaré avoir ressenti la chair de poule dans sa moustache après avoir vu Bolsonaro en personne. Le fier cow-boy de l’État voisin de Minas Gerais a déclaré qu’il pensait que son candidat aurait besoin d’un second tour contre da Silva pour obtenir un second mandat.

« Mais il n’a pas besoin de changer quoi que ce soit. Il n’a pas besoin de faire autre chose ou quoi que ce soit de moins », a déclaré Tales. “Il a une forte personnalité, c’est l’homme du moment, il est venu faire une révolution.”

Interrogé sur la manière dont Bolsonaro pourrait amener les électeurs indécis à ses côtés, il a répondu : « Il doit être lui-même. C’est tout.”

Il y a quatre ans, Bolsonaro avait remporté près de 74 % des voix à Barretos lors du second tour contre Fernando Haddad, le candidat du Parti des travailleurs après que da Silva ait été déclaré inéligible. Le président reçoit beaucoup d’amour dans la région pour professer des valeurs conservatrices et défendre les agriculteurs, et aussi parce qu’il a créé une Journée nationale du rodéo en 2020 et assoupli les réglementations pour de tels événements au Brésil. Vendredi n’était pas sa première fois au rodéo Barretos; il est venu en 2019 en tant que président et trois autres fois au cours de sa carrière de législateur pour aider la candidature de son fils au Congrès.

Cette fois, Bolsonaro a amené des ministres du cabinet, des politiciens candidats aux élections et certains chefs d’entreprise dont les propriétés ont été fouillées par la police plus tôt cette semaine en raison de leur participation présumée à un groupe de discussion privé qui comprenait des commentaires favorisant un éventuel coup d’État et une implication militaire dans la politique. L’un d’eux, Luciano Hang, portait sa chemise jaune habituelle et son pantalon vert, et il a fait de son mieux pour énerver la foule.

Bolsonaro et ses alliés se moquent régulièrement des urnes, affirmant parfois que le président ne se contentera pas de gagner les élections, mais qu’il le fera au premier tour sans avoir besoin d’un second tour. Ils disent qu’un moyen plus précis d’évaluer le résultat à venir est de regarder le taux de participation aux rassemblements de Bolsonaro.

Les partisans de Bolsonaro qui ont parlé à l’AP ont déclaré qu’ils étaient prêts à répondre à son appel et à descendre dans la rue pour le jour de l’indépendance le 7 septembre. Certains politiciens et analystes ont exprimé leur inquiétude quant au fait que cela pourrait devenir violent.

“Nous vous verrons le jour de l’indépendance”, a déclaré le maître de cérémonie Cuiabano Lima alors que Bolsonaro quittait l’arène de rodéo. Lima a également déclaré que da Silva est un voleur qui appartient à la prison, et la foule a scandé en signe d’accord.

Da Silva, qui a gouverné de 2003 à 2010 et est universellement connu sous le nom de Lula, s’est vu interdire de se présenter en 2018 après avoir été emprisonné en raison de condamnations pour corruption et blanchiment d’argent, que la Cour suprême a ensuite annulées au motif que le juge chargé de l’affaire avait été biaisé. Cela lui a ouvert la voie pour se présenter en 2022.

Silvana Cunha, 47 ans, s’inquiète de la possibilité que da Silva puisse revenir au pouvoir. Elle travaille avec des éleveurs de bétail et dit que Bolsonaro a amélioré sa vie grâce à la hausse des prix du bœuf sous son administration. Bien qu’elle soit convaincue qu’il gagnera en octobre, elle a reconnu les défis auxquels il est confronté.

“Il a fallu du temps pour tout organiser comme il le souhaitait”, a déclaré Cunha, un fervent catholique qui assiste au rodéo Barretos depuis des années. “Peu importe qui gagne, ce sera très difficile. Nous aurons besoin d’une main forte. C’est une tâche colossale que de remettre le pays sur la voie de la croissance après cette pandémie. Nous devons être très prudents. Soit nous aurons un recul, soit une évolution.

Mauricio Savarese, Associated Press