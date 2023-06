Au Pérou, capitale de l’exportation des ailerons de requin, la demande asiatique menace les espèces locales

La soupe aux ailerons de requin est un mets délicat qui peut coûter plus de 200 $ (~ 3 800 R) le bol.

Le commerce lucratif des ailerons de requin menace les espèces de requins au large des côtes du Pérou et de l’Équateur voisin.

Le Pérou, en une décennie, a presque triplé ses exportations d’ailerons de requin, légalement et illégalement.

Le Pérou est le plus grand exportateur mondial d’ailerons de requin, les prises étant généralement envoyées en Asie, où la soupe aux ailerons de requin est un mets délicat.

Pour des nouvelles et des analyses sur le changement climatique, rendez-vous sur News24 Avenir Climatique.

Sur un marché du nord du Pérou, des pêcheurs et des commerçants troquent des requins mutilés, chargeant le poisson sur des pousse-pousse motorisés. Une grande partie de la viande sera consommée localement, mais les nageoires retirées sont dirigées ailleurs : en Chine.

Le Pérou est le plus grand exportateur mondial d’ailerons de requin, selon l’organisation de protection marine Oceana. Les prises sont généralement envoyées en Asie, où la soupe aux ailerons de requin est un mets délicat qui peut coûter plus de 200 dollars le bol.

Ce commerce lucratif menace les espèces de requins au large des côtes du Pérou et de l’Équateur voisin, selon des biologistes marins.

En un peu plus d’une décennie, le Pérou a presque triplé ses exportations d’ailerons de requin – d’origine légale et illégale – atteignant un record de 400 tonnes en 2021, selon les données d’Oceana. Cela est retombé à environ 339 tonnes l’année dernière dans un contexte de surveillance mondiale plus stricte du commerce.

Au Pérou, la pêche et la vente d’ailerons de requin capturés légalement sont autorisées. Mais il existe des populations de requins beaucoup plus importantes au large des côtes de l’Équateur, où une telle activité est interdite.

LIRE | Un blogueur culinaire qui a cuisiné et mangé du grand requin blanc est condamné à une amende de 320 000 rands

Alicia Kuroiwa, biologiste marine péruvienne et experte en requins chez Oceana, a déclaré que les trois quarts des ailerons exportés du Pérou provenaient de l’Équateur et sont passés en contrebande à travers la frontière dans des camions réfrigérés.

Beaucoup arrivent dans la ville frontalière de Tumbes au Pérou, où se trouve un marché pour la viande et les ailerons de requin.

Les pêcheurs peuvent prétendre que les requins ont été capturés involontairement dans des filets, ce qui leur a permis d’être vendus.

Une représentante du ministère péruvien de l’Environnement a déclaré qu’elle n’avait pas de détails disponibles dans l’immédiat sur les exportations d’ailerons de requin, sans donner d’autres commentaires.

La biologiste marine Adriana Gonzalez a déclaré que la pêche aveugle au large du Pérou et de l’Équateur menaçait des espèces telles que le requin bleu, le requin mako et le requin marteau.

Bulletin Hebdomadaire Avenir climatique hebdomadaire Un tour d’horizon des défis et opportunités de la crise climatique, telle qu’elle change le monde que nous connaissons. S’inscrire

Sous le nom de « tollo », diverses espèces de requins sont régulièrement consommées dans le pays dans le plat populaire de ceviche péruvien. Cependant, les ailerons sont récoltés et exportés vers l’Asie.

« Les Chinois cherchent sur tous les marchés parce qu’ils ne peuvent pas s’approvisionner, et au Pérou, il existe une route commerciale très importante pour les ailerons », a déclaré Gonzalez.

En novembre de l’année dernière, une convention mondiale sur le commerce des espèces menacées a convenu d’étendre la réglementation du commerce des requins Requiem, principalement pêchés pour leurs ailerons utilisés dans la soupe aux ailerons de requin. Ceux-ci incluent certains, mais pas tous, des requins pêchés au large des côtes péruvienne et équatorienne.

Dans une crique du village de pêcheurs de Zorritos, à Tumbes, les pêcheurs qui vivent de la pêche aux requins ont un autre souci, disent-ils. Le changement climatique a entraîné encore moins de requins dans les zones de pêche.

« Ils ont été absents en raison du fait que les eaux sont à nouveau chaudes », a déclaré le pêcheur Edgardo Cruz.