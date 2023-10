Pygmalion, choeur et orchestre ★★★★

Directeur: Raphaël Pichon. Lieu et date: Palais de la Musique (19/X/2023)

On connaissait déjà le bon travail de M. Pichon et à cette occasion il est venu signer une ouverture de saison « comme il faut ». Le Palau – malgré le thème du programme – était une fête et la signature musicale le confirmait. Le garçon Chadi Lazreq a ajouté dans le plain-chant de Au paradis une part importante de sensibilité et d’actualité, avec le bon sens du réalisateur d’ajouter des fragments sans rapport avec le Requiem de Mozart qui a centré le programme, et avec son naturel et sa pureté. Mais, en plus, cette petite antienne qui ouvrait et clôturait le programme mentionnait le « civitatem sanctam Jérusalem » , un détail qui nous rapproche de la situation turbulente et explosive de cette région et de ses habitants. Nous le souhaitons comme un appel à la paix, peut-être que les acteurs sont malheureusement plus proches de l’allusion meurtrière du Requiem.

La séance avait des ingrédients qui contribuent à la définir comme un point de départ conceptuel, éloquent dans le sens de proposer une version risquée (ce n’était pas l’habituel Requiem de Mozart), puisque les fragments mozartiens intercalés, tant vocaux qu’instrumentaux, en plus d’être très bien exécutés et assemblés sur le plan tonal, enrichissaient le discours très irrégulier de l’œuvre inachevée de Mozart.

Et à la conception du programme s’ajoutait la prestation, excellente, riche en nuances et surtout très marquée par le critère du metteur en scène consistant à travailler le phrasé avec une grande tension, ce qui a parfois même quelque peu durci les voix du chœur, même si c’était gagné en expressivité.

Le chœur a fait un travail monumental, avec une très bonne identité de ses sections (excellents alto et basse), ce que l’on a également vu dans le quatuor solo de l’œuvre centrale, dans lequel il n’a pas un grand rôle, mais nous a laissé le profondeur vocale de la mezzo Beth Taylor en cadeau.



Surtout, le travail du réalisateur a été très important, dans une œuvre très élaborée et raffinée, conscient des ressources disponibles, travaillant en profondeur les nuances, les intensités, et comptant sur une réponse instrumentale de qualité, mettant en valeur les bois. et les métaux. Pichon a exigé de la conviction dans les voix avec une réponse magnifique dans des moments comme le séquence, et surtout il a atteint, même si ce n’est pas de l’émotion (ce n’est pas non plus une œuvre qui y parvient), une spiritualité intérieure qui communique.

Une belle version donc, avec profondeur de travail et excellence. Bonne saison à tous.

