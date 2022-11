Au Pakistan, une série d’embuscades tendues par des militants fait 6 morts parmi la police et 2 soldats

Mercredi, des militants armés ont tendu une embuscade à une patrouille de police de routine dans le nord-ouest du Pakistan, tuant les six policiers dans le véhicule, tandis qu’une fusillade avec des hommes armés ailleurs dans la région instable a tué deux soldats, ont indiqué des responsables.

Les talibans pakistanais ont revendiqué la responsabilité de l’embuscade dans la province du nord-ouest de Khyber Pakhtunkhwa, qui borde l’Afghanistan et a vu de fréquentes attaques contre les forces de sécurité. Le groupe militant – officiellement connu sous le nom de Tehreek-e-Taliban Pakistan ou TTP – est distinct mais allié aux talibans afghans.

Les assaillants qui ont tendu une embuscade à la police dans le quartier de Dadewala du district de Lakki Marwat se sont enfuis à moto, selon le policier Rab Nawaz Khan. Il a précisé qu’une enquête était en cours.

Un porte-parole du TTP, Mohammad Khurasani, a déclaré que la patrouille de police était tombée dans une embuscade alors qu’elle était en route pour effectuer un raid dans la région. Les militants ont saisi les armes de la police avant de fuir les lieux, a-t-il déclaré.

Toujours dans la province nord-ouest de Khyber Pakhtunkhwa, deux soldats ont été tués lors d’une fusillade avec des militants. La fusillade a éclaté lors d’un raid nocturne dans la région de Hilal Khel à Bajur. Un militant a également été tué, selon un communiqué militaire.

L’armée a déclaré que les troupes avaient saisi des armes et des munitions du militant tué lors du raid. L’armée a déclaré qu’il avait été impliqué dans des attaques passées contre les forces de sécurité.

Plusieurs militants auraient fui le lieu de la fusillade.

Les talibans pakistanais opèrent depuis des années dans le nord-ouest du Pakistan, autrefois un refuge pour les militants des deux côtés de la frontière afghano-pakistanaise.

La prise de pouvoir des talibans en Afghanistan il y a plus d’un an a enhardi les talibans pakistanais. Les talibans afghans ont encouragé Islamabad et le TTP à parvenir à un accord de paix par le dialogue et Kaboul a facilité les pourparlers entre les deux parties. Jusqu’à présent, ces négociations n’ont donné aucun résultat, bien qu’un cessez-le-feu soit en place depuis mai.