Au Pakistan, une foule en colère lynche un homme accusé de blasphème

L’officier supérieur de police Babar Sarfaraz Alpa a déclaré qu’un homme identifié uniquement comme Waris avait été détenu par la police pour avoir profané des pages d’un exemplaire du livre saint de l’islam, le Coran. Il a dit que Waris avait collé des images de lui-même, de sa femme et d’un couteau sur plusieurs pages du livre, les avait affichés et les avait jetés dans le district rural de Nankana.

LAHORE, Pakistan – Des centaines de musulmans sont descendus samedi dans un poste de police de la province du Pendjab, à l’est du Pakistan, ont arraché un suspect de blasphème dans sa cellule et l’ont emmené à l’extérieur et l’ont lynché, a annoncé la police.

Alpa a déclaré qu’une foule enragée de centaines de personnes a pris d’assaut le poste de police de Warburton où certains manifestants ont utilisé une échelle en bois pour escalader un mur et ont ouvert la porte principale à la foule en colère.

Alpa a déclaré que le groupe avait saccagé tout le poste de police et emmené Waris dans sa cellule.

« Au moment où les renforts de police ont pu arriver sur les lieux, la foule a lynché l’homme et était sur le point de brûler son corps. Mais la police, avec l’aide de personnes plus saines d’esprit dans la région, a déjoué leur tentative », a-t-il déclaré.

Des groupes de défense des droits internationaux et pakistanais affirment que les accusations de blasphème ont souvent été utilisées pour intimider les minorités religieuses et régler des comptes personnels. Le gouvernement pakistanais subit depuis longtemps des pressions pour modifier les lois sur le blasphème du pays, ce à quoi les islamistes résistent fermement.

Le Premier ministre Shahbaz Sharif a condamné l’incident et a demandé au chef de la police du Pendjab de prendre des mesures contre les agents qui n’ont pas protégé le suspect pendant sa garde à vue.

Alpa a déclaré que Waris avait été arrêté en 2019 pour une précédente accusation de blasphème et était en prison jusqu’à la mi-2022.

Il a dit que Waris a de nouveau profané le Coran samedi matin et que les gens qui l’ont vu l’ont attrapé et ont commencé à le battre. Cependant, la police a sauvé Waris et l’a placé en garde à vue.