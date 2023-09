Au Pakistan, un attentat à la bombe fait des dizaines de morts lors d’une fête musulmane

Une puissante bombe a explosé vendredi près d’une mosquée lors d’un événement célébrant l’anniversaire du prophète islamique Mahomet dans le sud-ouest du Pakistan, tuant au moins 52 personnes et en blessant près de 70 autres, selon les autorités.

L’attentat s’est produit à Mastung, un district de la province du Baloutchistan, où environ 500 personnes s’étaient rassemblées pour une procession célébrant l’anniversaire de la naissance de Mahomet. Les musulmans organisent des rassemblements et distribuent des repas gratuits aux gens à cette occasion, connue sous le nom de Mawlid an-Nabi.

Des images télévisées et des vidéos sur les réseaux sociaux ont montré les conséquences de l’attentat à la bombe. Un espace ouvert près de la mosquée était jonché de chaussures de morts et de blessés. Des personnes ont été vues se précipitant vers les blessés pour qu’ils reçoivent des soins médicaux, et l’état d’urgence a été déclaré dans les hôpitaux locaux, qui ont lancé des appels aux dons de sang, a rapporté l’Associated Press.

Plusieurs des personnes blessées dans l’explosion ont été transportées à l’hôpital dans un état critique, a déclaré l’administrateur du gouvernement, Atta Ullah. Abdul Rasheed, responsable de la santé du district de Mastung, a déclaré que 30 corps avaient été transportés dans un hôpital et que 22 autres avaient été recensés dans un deuxième hôpital.

Personne n’a encore revendiqué la responsabilité de cette attaque, qui survient dans un contexte de recrudescence des activités des groupes militants au Pakistan.

Les talibans pakistanais sont connus pour cibler les forces de sécurité, mais ils ont pris leurs distances avec cette attaque. Le groupe terroriste affirme ne pas cibler les lieux de culte ni les civils.

Les autorités avaient précédemment demandé à la police de rester en état d’alerte maximale, affirmant que les militants pourraient cibler les rassemblements commémorant l’anniversaire de Mahomet.

Une autre explosion a frappé vendredi une mosquée située dans les locaux d’un commissariat de police à Hangu, un district de la province de Khyber Pakhtunkhwa, dans le nord-ouest du pays, blessant sept personnes, a déclaré un officier de police local à l’Associated Press.

Il a déclaré que la mosquée en briques de terre crue s’est effondrée à cause de l’impact et que les sauveteurs tentaient d’enlever les débris et de sortir les fidèles des décombres. La police n’a pas encore déterminé la cause de cette explosion.

Il y avait environ 40 personnes en train de prier à l’intérieur de la mosquée, pour la plupart des policiers, lorsque l’explosion s’est produite.

Le président pakistanais Arif Alvi a condamné l’attaque et demandé aux autorités de fournir toute l’assistance possible aux blessés et aux familles des victimes.

Dans un communiqué, le ministre sortant de l’Intérieur, Sarfraz Bugti, a dénoncé l’attentat à la bombe et a exprimé sa tristesse et son chagrin face aux pertes de vies humaines. Il a déclaré que c’était un « acte odieux » de cibler les personnes participant à la procession du Mawlid an-Nabi.

Il s’agit d’une histoire en développement et sera mise à jour. L’Associated Press a contribué à ce rapport.