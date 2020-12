«Les gens ici ont du mal. Beaucoup ont perdu leur emploi à cause du virus. L’esprit de Noël est toujours là, mais les poches sont vides », a déclaré Sohaib Khan, 31 ans, chauffeur. Tandis qu’il parlait dans une ruelle étroite, les enfants couraient en riant et les adultes se tortillaient. Seules quelques personnes portaient des masques.

Alors qu’une deuxième vague d’infections à coronavirus a envahi le Pakistan ce mois-ci après une longue pause, les responsables ont vigoureusement averti le public de prendre des mesures de santé supplémentaires et de minimiser l’activité sociale. Dans tout le pays, le nombre de morts dû au virus a dépassé 9500, selon les statistiques officielles. Au total, 463 000 cas ont été signalés, dont plus de 2 000 par jour.

Dans ce pays à majorité musulmane d’environ 210 millions de personnes, seulement 2% de la population est chrétienne et les communautés musulmanes sont touchées par le virus. Mais la semaine dernière, les autorités sanitaires ont émis des instructions spécifiques pour les communautés célébrant Noël, conseillant aux gens de rester à la maison, de réduire les services religieux et d’annuler les activités publiques qui attirent les visiteurs extérieurs.

Les conseils du Centre national de commandement et d’opérations, un groupe de travail civil et militaire coordonnant les efforts de lutte contre Covid-19, ont qualifié les célébrations de Noël de « défi majeur » qui pourrait « améliorer la transmission du virus » et la réactivité du pays pourrait déranger.

Les chrétiens ont historiquement joué un rôle important dans le développement du système éducatif au Pakistan, en construisant de majestueuses cathédrales urbaines. Mais ils ont été confrontés à une persécution croissante ces dernières années, alors que le sentiment musulman s’est radicalisé. Certains chrétiens ont été accusés de blasphème contre l’islam, un crime capital, et ont été lynchés ou condamnés à perpétuité.

Beaucoup vivent dans des enclaves urbaines délabrées mais soudées comme la French Colony, où ils exercent des tâches subalternes en tant que nettoyeurs, chauffeurs et cuisiniers. Noël est le point culminant de leur année, et ils passent des semaines à préparer des expositions extérieures élaborées. La veille de Noël, les scènes sont remplies par des équipes de télévision, des officiels VIP et des milliers de visiteurs.

Mais cette année n’a pas apporté cette excitation. Mercredi, seules quelques guirlandes lumineuses ont été suspendues aux églises et aux toits de la colonie française. Dans les ruelles sinueuses, les vendeurs avaient installé des tables avec des décorations de Noël, mais il y avait peu de buzz pendant les fêtes. Et si de nombreux habitants ne portaient pas de masques, ils ont déclaré qu’ils étaient conscients du danger et ont tenté de réduire le risque de contamination ou de propagation du virus.

« Nous aimons faire des câlins à Noël, mais nous ne pouvons pas cette année », a déclaré Binish Aini, 38 ans, mère de quatre enfants. «Le gouvernement a dit que nous devons éviter une ruée de gens et que nous voulons obéir, mais il n’est pas facile d’empêcher nos enfants de jouer les uns avec les autres à l’extérieur. Nous croyons que Dieu nous protégera, mais cela dépend aussi des autorités. «

Le pire impact du virus sur cette communauté a été économique. Peu de résidents ont déclaré connaître quelqu’un qui était tombé gravement malade à cause de Covid-19, mais tout le monde connaissait quelqu’un qui avait perdu son emploi.

Pervaiz Jan, 32 ans, a été licencié de son travail dans une entreprise de livraison peu de temps après que le virus a frappé le Pakistan en mars. Mercredi, il a installé une table de trottoir avec de petits rennes et des décorations de sapin de Noël, mais en a vendu peu.

« Les gens ont moins d’argent à dépenser et je pense qu’ils ont peur de célébrer ouvertement », a déclaré Jan. « Je ne vois pas beaucoup de visages heureux. »

Le lendemain, la veille de Noël, l’ambiance était revenue. D’autres lumières de Noël avaient été accrochées dans l’obscurité et la musique des fêtes jouait à partir des amplificateurs. Mais le point culminant traditionnel de la saison – le panorama des anges artisanaux, des animaux et des forêts enneigées – n’était pas là. Sous le terrain vallonné où il avait toujours été mis en scène, un ruisseau obstrué par des débris était visible.

Afin de compenser la déception, les dirigeants de la communauté ont organisé un spectacle plus modeste: ils ont créé une crèche avec des animaux de ferme en carton reposant sur de la paille et des anges en carton suspendus à des branches. Au fur et à mesure que la soirée avançait, il est devenu évident que peu de visiteurs extérieurs venaient et les familles locales ont commencé à amener leurs enfants à l’exposition.

« Tout le monde a peur du virus, et personne ne veut sortir, mais notre pays a beaucoup moins souffert que les autres régions du monde », a déclaré Eman Faiz, le pasteur d’une petite église pentecôtiste de la communauté. « Dieu nous a beaucoup épargnés et nous nous sentons très bénis. »