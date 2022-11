Au Pakistan, il semble qu’il n’y ait que deux façons pour les Premiers ministres de quitter leurs fonctions – les coups d’État militaires ou les assassinats | Nouvelles du monde

Personne ne pensait que cela arriverait. Pourtant, tout le monde savait que c’était une possibilité.

Lorsque la nouvelle est tombée sur le fusillade et tentative ratée d’assassiner Imran Khan, il y a eu le choc, la panique, la colère. Il avait révélé des menaces de mort en avril de cette année. Ses détracteurs l’ont qualifié de théâtre politique d’un homme qui tentait d’éviter son éviction.

Monsieur Khan face à un vote de défiance qui a vu beaucoup de drames à l’Assemblée nationale du Pakistan ce printemps et son départ éventuel à contrecœur de la maison du premier ministre a été rapidement suivie par la démission de l’ensemble de son gouvernement.

Ce soir-là, en reportant à Sky News, j’ai regardé les événements se dérouler – un autre Premier ministre du Pakistan étant renversé sans terminer son mandat, une Cour suprême surprise siégeant à minuit et les craintes d’un éventuel coup d’État ont ricoché. Les nombreuses couches complexes de l’histoire turbulente de 75 ans du Pakistan exposées en une nuit.

La dernière interview de Khan avant d'être abattu



Un coup d’État a été évité, M. Khan est parti et a déclaré qu’il mènerait son combat pour la justice dans la rue.

Il a été occupé par un certain nombre d’affaires judiciaires contre lui y compris les infractions de terrorisme – outrage au tribunal pour des menaces verbales présumées proférées à l’encontre de fonctionnaires de police et de justice dans un discours, ce qu’il a démenti.

Les tribunaux sont souvent utilisés au Pakistan pour lier les politiciens dans la bureaucratie et les empêcher de s’engager dans la vie politique.

En octobre, M. Khan a été disqualifié de se présenter à des fonctions politiques pendant cinq ans. La commission électorale pakistanaise a jugé qu’il avait trompé les responsables au sujet des cadeaux qu’il avait reçus de dirigeants étrangers alors qu’il était au gouvernement.

Et donc sa bataille pour des “élections libres et équitables” a pris la forme de rassemblements politiques et finalement cette “longue marche” vers la capitale attirant des foules de milliers de personnes. Une tentative de M. Khan de montrer sa popularité et de faire pression sur l’establishment pour le laisser revenir.

Ironiquement, M. Khan était arrivé au pouvoir au milieu d’allégations d’aide de la part de l’armée. Il a été évincé au milieu de rumeurs de “contrarier” l’armée dans un désaccord sur les nominations du prochain chef de l’armée.

Image:

Photo : Urdu Media / Reuters



Deux façons pour les PM de quitter leurs fonctions

Au Pakistan, il semble qu’il n’y ait que deux façons pour les premiers ministres et leurs gouvernements de quitter leurs fonctions – les coups d’État militaires ou les assassinats.

Le premier Premier ministre pakistanais Liaquat Ali Khan a été tué en octobre 1951 à Rawalpindi, d’une balle dans la poitrine alors qu’il s’adressait à un rassemblement de 100 000 personnes à Company Gardens.

La première femme Premier ministre du Pakistan et première femme Premier ministre du monde musulman, Benazir Bhutto, a été victime d’une tentative d’assassinat en octobre 2007.

Elle a été tuée dans un attentat à la bombe quelques mois plus tard, en décembre 2007, dans le même parc que le premier Premier ministre du pays, désormais nommé Liaquat Gardens. J’étais également au Pakistan cette nuit-là pour couvrir les nouvelles pendant des heures alors que la réaction se déroulait alors aussi du choc à la panique à la colère.

Et maintenant, 15 ans plus tard, M. Khan a fait face au silence presque inévitable mais totalement inacceptable que risquent les grands dirigeants du Pakistan.

Image:

Imran Khan à Islamabad en octobre. Photo : AP



Critiqué pour avoir apaisé l’extrême droite

Il a fait l’objet de nombreuses critiques pour avoir apaisé l’extrême droite et passé trop de temps à critiquer les politiciens du passé et pas assez de temps à gouverner le pays et à le diriger vers la prospérité.

Mais c’est une icône nationale. Un joueur de cricket devenu politicien, aimé comme un héros qui a ramené la Coupe du monde à la maison en 1992, vénéré comme un politicien qui se bat pour la justice et contre la corruption.

“Vous ne pouvez pas tirer sur le seul espoir pour le Pakistan”, me dit Meher Bano Qureshi, du parti Pakistan Tehreek-e-Insaf de M. Khan.

Les appels de M. Khan au pouvoir au peuple et son tir ont conduit encore plus de personnes à descendre dans la rue avec le même appel. Cette fois en colère.