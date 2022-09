Au Pakistan frappé par les inondations, les pluies endommagent un site archéologique

Les ruines de Mohenjo Daro – situées dans la province méridionale du Sindh, près du fleuve Indus et classées au patrimoine mondial de l’UNESCO – sont considérées parmi les établissements urbains les mieux préservés d’Asie du Sud. Ils ont été découverts en 1922 et à ce jour, le mystère entoure la disparition de sa civilisation, qui a coïncidé avec celles de l’Égypte ancienne et de la Mésopotamie.

Les eaux gonflées de l’Indus, un fleuve majeur de cette partie du monde, ont fait des ravages alors que de fortes pluies et des inondations massives ont dévasté une grande partie du Pakistan. Au moins 1 325 personnes ont été tuées et des millions ont perdu leur maison dans la montée des eaux, de nombreux experts attribuant les pluies de mousson inhabituellement abondantes au changement climatique.

Le « stupa bouddhiste » emblématique du site – une grande structure hémisphérique associée au culte, à la méditation et à l’enterrement – ​​reste intact, a déclaré Abbasi. Mais l’averse a endommagé certains murs extérieurs ainsi que des murs plus grands séparant des pièces ou des chambres individuelles.

Pendant ce temps, les opérations de sauvetage se sont poursuivies mardi avec des troupes et des volontaires utilisant des hélicoptères et des bateaux pour évacuer les personnes bloquées des zones inondées et vers les camps de secours les plus proches. Des dizaines de milliers de personnes vivent déjà dans de tels camps, et des milliers d’autres ont trouvé refuge au bord des routes sur des terrains plus élevés.