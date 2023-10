Au Pakistan, des parents risquent une peine de prison s’ils ne font pas vacciner leurs enfants contre la polio.

Les vaccins, administrés aux enfants sous forme de gouttes dans la bouche, ont réduit les cas de polio de plus de 99 %. Mais dans de très rares cas, le virus vivant contenu dans le vaccin peut provoquer la polio ou muter en une souche qui déclenche une nouvelle épidémie.

Jusqu’à présent cette année, il y a eu sept cas de polio provoqués par le virus sauvage, tous au Pakistan et en Afghanistan. Pendant ce temps, plus de 270 cas ont été causés par un virus lié au vaccin dans 21 pays sur trois continents.

En janvier, environ 62 000 parents, principalement dans la province pakistanaise du Sind, ont refusé de faire vacciner leurs enfants contre la polio, ce qui a incité les autorités locales à proposer une nouvelle loi assortie de sanctions.

Le projet de loi est sur le point de devenir loi après que l’assemblée provinciale l’a approuvé en août. Il punirait les parents d’une peine pouvant aller jusqu’à un mois de prison pour avoir omis de vacciner leurs enfants contre certaines maladies ; ils pourraient également être condamnés à une amende pouvant aller jusqu’à 50 000 roupies (168 dollars). Les responsables ont déclaré que leur objectif principal était d’augmenter les taux de vaccination contre la poliomyélite, même si des maladies telles que la rougeole, la pneumonie et la coqueluche figurent également dans la législation.

Rukhsana Bibi, agent de santé à Karachi, espère que la nouvelle loi réduira les taux de refus de vaccins et protégera les agents de santé. Karachi est considérée comme présentant un risque élevé de résurgence de la poliomyélite.

Bibi a souligné que dans le passé, des parents violents ou menaçants ont été arrêtés par la police. Ils ont été libérés à condition que leurs enfants soient vaccinés et qu’ils aident l’équipe de lutte contre la poliomyélite dans ses efforts de sensibilisation.

De multiples facteurs alimentent l’hésitation à la vaccination au Pakistan.

De nombreuses personnes se méfient des entités extérieures qui financent les vaccins et du gouvernement pakistanais lui-même.

Certains « éléments marginaux » croient en une fausse théorie du complot – selon laquelle les vaccins font partie d’un complot mené par des étrangers occidentaux visant à stériliser les gens, a reconnu Bibi. Mais de nombreux parents préféreraient que le gouvernement fournisse de meilleurs soins de santé, de la nourriture ou une aide financière.

« Les parents pensent que c’est parce que le gouvernement reçoit des subventions et des dons pour ces vaccins, donc il continue de se concentrer sur (les vaccins contre la polio) au lieu de fournir des soins de santé de base », a déclaré Bibi. « Cela rend les parents méfiants. »

La confiance déjà ébranlée du public dans les campagnes de vaccination a également chuté en 2011, lorsque la Central Intelligence Agency des États-Unis a mis en place un faux programme de vaccination contre l’hépatite dans le but de recueillir des informations sur l’ancien chef d’Al-Qaïda, Oussama ben Laden. Les militants ont également abattu des agents de santé qui distribuaient des vaccins et envoyé des kamikazes faire exploser les véhicules de police qui les protégeaient.

Heidi Larson, directrice du Vaccine Confidence Project à la London School of Hygiene and Tropical Medicine, a déclaré qu’il était décourageant que les gens se méfient tellement du gouvernement qu’ils ne croient pas que le vaccin contre la polio soit dans l’intérêt supérieur de leurs enfants.

« Je ne pense pas que, dans ce genre de situation, jeter les parents en prison puisse aider », a-t-elle déclaré. « Non seulement cela ne fonctionne pas, mais cela risque de faire monter la colère. »

Larson a fait une comparaison avec Mandats de vaccination contre la COVID-19 mis en œuvre dans des pays comme l’Australie, la Grande-Bretagne, la France et les États-Unis

« C’est un défi car quand on parle d’un (vaccin) qui comporte un risque, même s’il est très minime, peut-on forcer cela et faire en sorte que les gens le prennent ? » » a demandé Larson.

Dans certaines parties de la province du Sind, le taux de refus du vaccin contre la polio atteint 15 %, selon un responsable gouvernemental qui n’était pas autorisé à commenter publiquement et qui s’est entretenu avec l’Associated Press sous couvert d’anonymat. Pour éradiquer la polio, plus de 95 % de la population doit être vaccinée.

Le responsable du Sindh a déclaré que les parents seraient pénalisés s’ils refusaient le vaccin, mais que les doses ne seraient pas administrées à leurs enfants sans leur consentement.

Le Dr Paul Offit, directeur du Vaccine Education Center de l’hôpital pour enfants de Philadelphie, a déclaré qu’il serait extrêmement difficile de rétablir la confiance avec des mesures punitives.

« Le vaccin oral contre la polio n’est pas le meilleur vaccin, mais il reste bien meilleur que de ne pas recevoir le vaccin du tout », a déclaré Offit. « En fin de compte, c’est le travail des gouvernements de défendre les enfants et nous savons que si nous ne vaccinons pas un certain pourcentage d’enfants, la polio reviendra toujours. » L’année dernière, le virus a été détecté dans les pays riches y compris la Grande-Bretagne, Israël et les Etats Unis pour la première fois depuis près d’une décennie.

Muhammad Akhtar, père de trois enfants à Karachi, a déclaré qu’il croyait en l’importance de la vaccination contre la polio parce que son cousin était malade de la maladie. Mais Akhtar n’est pas d’accord avec l’idée de punir les gens, affirmant que les parents devraient pouvoir choisir les vaccins que leurs enfants recevront.

Un autre père, Khan Muhammad, de la ville de Benaras près de Karachi, fait partie de ceux qui croient aux fausses théories du complot. Il a sept enfants et affirme que la polio est comme n’importe quelle autre maladie débilitante.

« Allah nous a béni avec ces enfants et lui seul les protégera », a déclaré Mahomet. « En fin de compte, c’est la volonté de Dieu. »