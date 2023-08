Au Pakistan, des millions d’enfants ont toujours besoin d’aide après les inondations catastrophiques de l’année dernière, selon l’ONU

Environ huit millions de personnes, dont la moitié sont des enfants, ne se sont pas remises des eaux de crue qui ont dévasté le Pakistan l’année dernière, selon l’UNICEF.

Les inondations de l’année dernière ont submergé de vastes étendues du Pakistan pendant des mois et causé plus de 30 milliards de dollars de dégâts.

Environ 1 739 habitants ont été tués par les déluges qui ont endommagé les systèmes d’approvisionnement en eau du pays et provoqué un manque d’eau potable.

L’agence des Nations Unies pour l’enfance a averti vendredi qu’un an après les inondations dévastatrices au Pakistan, environ 4 millions d’enfants continuent d’avoir besoin d’une aide humanitaire et d’un accès aux services essentiels, le manque de fonds restant un obstacle au rétablissement.

L’avertissement de l’UNICEF intervient alors que les autorités de la province pakistanaise du Pendjab, dans l’est du Pakistan, se lancent dans une course contre la montre pour évacuer les habitants des zones touchées par le débordement de la rivière Sutlej. Depuis le 1er août, les sauveteurs ont évacué plus de 100 000 personnes des zones abandonnées dans les districts de Kasur et Bahawalpur.

Il y a plus de six mois, des dizaines de pays et d’institutions internationales, lors d’une conférence soutenue par l’ONU à Genève, ont promis plus de 9 milliards de dollars pour aider le Pakistan à se relever et à se reconstruire après les inondations de l’été dernier. Mais la plupart des promesses ont pris la forme de prêts pour des projets qui en sont encore au stade de la planification.

« Les pluies de mousson de cette saison aggravent les conditions déjà difficiles des communautés touchées par les inondations, coûtant tragiquement la vie à 87 enfants à travers le pays », a déclaré l’UNICEF dans un communiqué.

On estime qu’environ 8 millions de personnes, dont environ la moitié sont des enfants, continuent de vivre sans accès à l’eau potable dans les zones touchées par les inondations. Il indique que plus de 1,5 million d’enfants ont encore besoin d’interventions nutritionnelles vitales dans les districts touchés par les inondations, tandis que l’appel actuel de l’UNICEF de 173,5 millions de dollars n’est financé qu’à 57 %.

« Les enfants vulnérables vivant dans les zones touchées par les inondations ont enduré une année horrible », a déclaré Abdullah Fadil, représentant de l’UNICEF au Pakistan. « Ils ont perdu leurs proches, leurs maisons et leurs écoles », a-t-il déclaré. Le retour des pluies de mousson fait craindre une nouvelle catastrophe climatique, a-t-il ajouté.

Les inondations de l’année dernière ont causé plus de 30 milliards de dollars de dégâts, de vastes étendues du pays étant restées sous l’eau pendant des mois, affectant 33 millions de personnes et tuant 1 739 personnes. Les déluges ont détruit ou endommagé 30 000 écoles, 2 000 établissements de santé et 4 300 systèmes d’approvisionnement en eau.

L’UNICEF a déclaré qu’un tiers des enfants n’étaient déjà pas scolarisés avant les inondations, tandis que la malnutrition atteignait des niveaux d’urgence et que l’accès à l’eau potable et à l’assainissement était extrêmement faible.

La province du sud du Sind a été l’une des plus touchées l’année dernière. Mais Ajay Kumar, porte-parole de l’agence locale de gestion des catastrophes, a déclaré à l’Associated Press que les autorités n’avaient reçu aucune plainte ni demande de la part des districts touchés par les inondations.

Les personnes qui vivaient dans des camps de secours ou au bord de la route sont rentrées chez elles parce qu’elles ont reçu une compensation pour les dommages et les pertes subis, a-t-il expliqué. Les organisations locales mènent des travaux de reconstruction et de réhabilitation de maisons, d’écoles et d’établissements de santé. « Je peux dire que la situation ici est normale », a-t-il ajouté.

Dans son communiqué, l’agence pour l’enfance a déclaré que grâce au soutien de la communauté internationale, l’aide a permis d’atteindre 3,6 millions de personnes bénéficiant de services de soins de santé primaires. L’accès à l’eau potable a été permis à 1,7 million de personnes dans les zones où les réseaux d’eau ont été endommagés ou détruits, touchant ainsi plus de 545 000 enfants.

Un soutien en matière de santé mentale et psychosociale a également été fourni à 258 000 enfants, précise le communiqué.

L’UNICEF a appelé le Pakistan et les agences humanitaires à accroître et à maintenir les investissements dans les services sociaux de base pour les enfants et les familles. « Les eaux de crue ont disparu, mais les problèmes demeurent, dans cette région au climat instable », a déclaré Fadil.