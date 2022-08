Au Pakistan, craintes de maladies hydriques alors que les inondations reculent

Commentez cette histoire Commentaire

ISLAMABAD – Des responsables pakistanais se sont inquiétés mercredi de la propagation de maladies d’origine hydrique parmi des milliers de victimes des inondations alors que les eaux des puissantes pluies de mousson commençaient à se retirer dans de nombreuses régions du pays. Les inondations massives causées par les pluies depuis la mi-juin ont tué au moins 1 162 personnes, un phénomène que les experts attribuent au changement climatique. Les inondations ont également endommagé 888 établissements de santé à travers le Pakistan, selon l’Organisation mondiale de la santé. Pour cette raison, l’accès aux établissements de santé, aux agents de santé, aux médicaments essentiels et aux fournitures médicales reste le principal défi sanitaire pour l’instant.

Certains médecins ont déclaré qu’au départ ils voyaient principalement des patients traumatisés par les inondations, mais qu’ils soignent désormais des personnes souffrant de diarrhée, d’infections cutanées et d’autres affections d’origine hydrique dans les zones du pays touchées par les inondations.

Le développement a forcé le gouvernement à déployer des équipes médicales supplémentaires et à envoyer des médicaments en plus de fournir de l’eau potable aux survivants, dont beaucoup vivent dans des tentes et des maisons de fortune.

L’avertissement est intervenu un jour après que des inondations record ont incité les Nations Unies à lancer officiellement un appel de 160 millions de dollars de financement d’urgence à la nation islamique appauvrie, où environ un million de maisons ont été endommagées ou détruites.

Le Dr Azra Fazal Pechuho, ministre de la Santé de la province du Sindh la plus touchée du pays, a déclaré que les responsables avaient mis en place 4 210 camps médicaux dans les zones touchées par les inondations de la province pour traiter les victimes souffrant actuellement de maladies cutanées et hydriques, qui sont courantes pendant les inondations.

L’OMS a commencé à aider les autorités pakistanaises dans leurs efforts pour soigner les personnes blessées par les pluies et les inondations. L’agence a déclaré dans un communiqué qu’elle s’efforçait d’accroître la surveillance de la diarrhée aiguë, du choléra et d’autres maladies transmissibles afin d’éviter leur propagation, et qu’elle fournissait également des médicaments et des fournitures médicales aux établissements de santé.

“L’OMS travaille avec les autorités sanitaires pour répondre rapidement et efficacement sur le terrain”, a déclaré le Dr Palitha Mahipala, représentante de l’OMS au Pakistan. “Nos principales priorités sont désormais d’assurer un accès rapide aux services de santé essentiels à la population touchée par les inondations, (de) renforcer et étendre la surveillance des maladies, la prévention et le contrôle des épidémies, et d’assurer une solide coordination du cluster santé”.

Les autorités ont déclaré que les maladies d’origine hydrique parmi les victimes des inondations sont désormais courantes dans tout le pays.

“Au début, nous recevions des blessés, mais maintenant la diarrhée est courante”, a déclaré Farhad Khan, médecin responsable d’un camp médical installé dans la ville de Charsadda, dans le nord-ouest du pays. C’est l’un des districts les plus touchés par les inondations de la province de Khyber Pakhtunkhwa, à la frontière de l’Afghanistan, où les inondations ont tué 257 personnes depuis la mi-juin.

Les autorités pakistanaises, soutenues par l’armée, les sauveteurs et les volontaires, ont eu du mal à évacuer les personnes bloquées vers des endroits plus sûrs. Mercredi, des hélicoptères militaires ont continué d’évacuer les victimes des inondations et de livrer de la nourriture dans des régions reculées, selon un communiqué publié par l’armée. Il a déclaré avoir déployé au moins 6 500 soldats pour aider aux opérations de sauvetage et de secours.

Les sauveteurs utilisaient également des bateaux pour évacuer les personnes bloquées dans la province méridionale du Sind et dans des villages reculés de la province orientale du Pendjab, selon des responsables gouvernementaux.

Lors d’une visite dans la vallée de Swat touchée par les inondations, le Premier ministre Shahbaz Sharif a promis la réhabilitation de toutes les personnes déplacées par les inondations. Dans ses commentaires télévisés, Shahbaz a remercié le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, d’avoir répondu à la demande du Pakistan et lancé un appel de 160 millions de dollars de financement d’urgence pour aider les victimes des inondations. António Guterres a exhorté mardi le monde : “Arrêtons de somnambulisme vers la destruction de notre planète par le changement climatique”.

La visite de Sharif intervient quelques jours après qu’une rivière Swat déchaînée a détruit l’emblématique New Honeymoon Hotel dans la station touristique du nord-ouest de Kalam. Il n’y a pas eu de victimes car les touristes et le personnel ont quitté l’hôtel en suivant les instructions d’évacuation du gouvernement, et les habitants de Kalam ont déclaré que de nombreuses rues étaient encore inondées.

Le Pakistan affirme avoir reçu de l’aide de certains pays et d’autres en ont également envoyé. Selon les premières estimations du gouvernement, la dévastation a causé 10 milliards de dollars de dommages à l’économie.

Kamran Bangash, porte-parole du gouvernement dans la province de Khyber Pakhtunkhwa, a déclaré qu’avec la fin des évacuations, les responsables se concentrent désormais sur la fourniture de nourriture et d’eau potable aux victimes des inondations.

“Nous craignons l’apparition de maladies d’origine hydrique dans les zones touchées par les inondations”, a-t-il déclaré à l’Associated Press. Il a dit que des centaines de personnes ont contracté de telles maladies dans diverses parties de la province.

« Ces dernières semaines, les eaux de crue ont gravement touché des centaines de milliers de personnes. Nous ne voulons pas qu’ils souffrent à nouveau; cette fois en raison de la non-disponibilité d’eau potable et cela peut être évité », a déclaré Bangash.

Bien que les pluies se soient arrêtées il y a trois jours, de vastes étendues du pays restent sous l’eau et les principaux fleuves, l’Indus et le Swat, sont toujours gonflés. L’Autorité nationale de gestion des catastrophes a averti les services d’urgence d’être en alerte maximale, affirmant que les eaux de crue au cours des prochaines 24 heures pourraient causer d’autres dégâts.