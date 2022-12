Au Nouveau-Mexique, essayer de capitaliser sur la beauté naturelle alors que le changement climatique la perturbe

Les incendies de Hermit’s Peak et de Calf Canyon ont commencé en avril, après que le US Forest Service ait mené ce qui était censé être un brûlage contrôlé pour éclaircir le sous-bois dense. Des vents violents ont fouetté les deux incendies dans un mégacomplexe qui a finalement incendié 342 000 acres dans trois comtés et n’a été entièrement contrôlé qu’à la mi-août.

Puis vinrent les inondations. Sans arbres pour retenir les montagnes, la saison de la mousson a envoyé des rivières de sédiments coulant dans les ravins, se déversant sur les routes et sur les maisons en contrebas. Les canaux d’irrigation ont été remplis de terre et de pierres, mais il est inutile de les draguer tant que les déluges ne s’arrêtent pas.

La maison de Michael Maes à Mora, une ville de la vallée édénique à quelques canyons de chez M. Ulibarri, se trouve juste sur le chemin de cette eau. À un moment donné, il est monté jusqu’à sa taille, et même après avoir nettoyé toute la boue, il a dû se démener à plusieurs reprises pour canaliser de nouvelles inondations autour de la structure au lieu de la traverser. Pendant ce temps, la pression de l’eau est restée faible, il a donc dû transporter des seaux juste pour tirer la chasse d’eau.

« Nous sommes frappés encore et encore », a déclaré M. Maes. Tout ce travail l’a éloigné de son travail de jour, coupant les cheveux environ 40 minutes dans la vallée, et épuisé ses économies. Chaque fois que le ciel s’assombrit, il reste en contact avec des amis sur une chaîne de texte, redoutant le naufrage qui s’ensuit. “Il y a un nuage qui roule, tout d’un coup”, a-t-il dit, et la question est : “Qui va l’avoir aujourd’hui ?”

Parce que le US Forest Service a pris la responsabilité de l’incendie, il paie la facture de la reconstruction et indemnise ceux qui ont subi des pertes financières avec un programme d’aide d’une valeur de 2,5 milliards de dollars. Finalement, si les gens sont en mesure de prouver leurs revendications – une entreprise compliquée dans un endroit où la propriété foncière n’est souvent pas entièrement documentée – ils devraient être réparés. Pendant ce temps, la Maison Blanche demande 2,9 milliards de dollars supplémentaires, dans le cadre d’un ensemble de 37 milliards de dollars pour les victimes des catastrophes naturelles de l’année à travers le pays.

Au Nouveau-Mexique, le risque physique lié au changement climatique se présente sous deux formes. L’un est la perte rampante de prospérité provoquée par une sécheresse prolongée qui, dans la région de Mora, avait déjà complètement asséché le système de fossés qui avait irrigué les cultures et abreuvé le bétail pendant des générations. Les incendies catastrophiques illustrent l’autre type : un événement destructeur qui vaporise les actifs d’un seul coup.

Le comté de Mora, qui compte 4 200 habitants, a connu les deux. Longtemps soutenues par l’agriculture et l’exploitation forestière à petite échelle, les organisations à but non lucratif locales s’efforçaient de développer une économie touristique. Ils construisaient une présence sur les réseaux sociaux, et un groupe a même parlé à des studios de cinéma attirés par les vues panoramiques et les ranchs qui semblent tout droit sortis du vieil Ouest.