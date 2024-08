Au niveau local : un nouveau service de streaming jette un œil à l’actualité des États clés des élections de 2024

NEW YORK — Les amateurs de politique ont un autre moyen de suivre ce qui se passe dans les États les plus compétitifs du pays grâce à un nouveau service qui collecte et diffuse les bulletins d’information locaux.

Actualités sur les élections dans les États clésqui a commencé à fonctionner lundi, permet aux streamers de choisir parmi 37 chaînes de télévision locales en Arizona, en Géorgie, au Michigan, au Nevada, en Caroline du Nord, en Pennsylvanie et au Wisconsin. Il s’agit principalement de filiales locales de CBS, NBC, ABC et Fox.

Selon les sondeurs, ces États sont ceux qui détermineront probablement l’issue de la course à la présidentielle entre Kamala Harris et Donald Trump. Le service permettra aux gens de tester la maxime selon laquelle « toute politique est locale » en suivant de près la manière dont les campagnes électorales y sont menées.

« Personne ne connaît mieux la politique locale que les journalistes des communautés locales », a déclaré Jack Perry, PDG de Zeam Media.

Swing State Election News est une émanation de Zeam, un service de streaming gratuit affilié à Gray Television qui a débuté l’hiver dernier. Zeam s’adresse aux personnes qui ont renoncé à leur abonnement à la télévision par câble ou par satellite en proposant des centaines de diffusions sur les marchés locaux. La majorité de ses utilisateurs suivent leurs marchés locaux, mais un nombre important d’entre eux consultent d’autres régions où ils ont pu avoir des liens dans le passé, a déclaré le service.

Zeam ne révèle pas combien de personnes utilisent le service.

Swing State Election News permet aux utilisateurs de choisir entre une programmation en direct ou des bulletins d’information archivés. Un simple clic sur un onglet lundi, par exemple, permet d’accéder au bulletin d’information du matin sur WMGT-TV à Macon, en Géorgie.

Au fur et à mesure que la campagne se poursuit, Perry a déclaré que les bulletins d’information offriront une fenêtre sur les rassemblements et autres événements organisés dans ces étatsainsi que des détails sur les élections locales à la Chambre des représentants et au Sénat qui peuvent avoir un impact sur le contrôle de ces chambres.

Cela contraste avec les bulletins d’information nationaux, a déclaré Perry, car « au niveau local, on ressent une atmosphère différente. Ce sont les gens qui vivent réellement dans ces communautés ».

Il manque cependant un indicateur important de l’évolution des campagnes. Les journaux télévisés locaux des États clés devraient être remplis de publicités pour les candidats à la présidence, qui illustrent certaines des stratégies de campagne et des enjeux qui les intéressent.

Swing State Election News vend cependant sa propre publicité et ne montrera pas ce qui est vu dans les pauses publicitaires locales, a déclaré Perry.

Dans un autre effort Dans le but de promouvoir l’actualité électorale dans les États clés, l’Associated Press a déclaré le mois dernier qu’elle offrait sa couverture de campagne à une série de petites organisations de presse indépendantes qui ne pourraient pas se le permettre autrement.

___

David Bauder écrit sur les médias pour l’AP. Suivez-le sur http://twitter.com/dbauder