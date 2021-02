Au Nigeria, les marchés humides où les singes et les tortues de mer sont vendus morts et vivants au milieu des craintes que le prochain virus ne commence en Afrique

Des images choquantes montrent la triste réalité d’un marché humide au Nigéria où les pangolins, les singes et les tortues sont vendus morts et vivants.

Les images effrayantes surviennent au milieu des craintes que la prochaine pandémie émerge de l’un de ces marchés barbares en dehors de la Chine où une vaste gamme d’animaux exotiques sont tués dans des conditions horribles.

Activistes animaliers de WildatLife, qui a pris les photos, a réussi à sauver des pangolins et une tortue de mer de la bouillie VIVANTE au marché aux poissons d’Oluwo à Lagos, au Nigéria.

Ils ont vu un certain nombre d’espèces exotiques détenues dans des cages puis massacrées, notamment des serpents, des crocodiles nains et des singes ainsi que d’énormes reptiles tels que les moniteurs du Nil.

Les militants ont également vu des civettes – un petit animal nocturne qui ressemble à un blaireau – vendues au marché.

Les civettes étaient les espèces qui ont transporté le coronavirus du SRAS des chauves-souris aux humains en Chine en 2002.

L’une des théories sur les origines du Covid-19 est qu’il a d’abord sauté des animaux aux humains dans un marché sale et humide à Wuhan.

Sur le marché de Lagos, une vidéo montre un animal, identifié plus tard comme un chien par les vétérinaires en raison de la formation du crâne, bouilli vivant dans une baignoire d’eau sale.

Un autre clip horrible révèle un commerçant du marché dépecant un bébé crocodile avec un couteau, enlevant sans pitié les écailles sur le visage de la créature.

Cela vient après que Boris Johnson a suggéré que la pratique «démente» de récolter des écailles de pangolin pourrait avoir causé l’épidémie de Covid-19.

Il a fait ces remarques dans un discours virtuel au One Planet Summit, en disant: «Comme la peste originelle qui a frappé les Grecs dont je semble me souvenir dans le premier livre de l’Iliade, c’est une maladie zoonotique.

«Il provient des chauves-souris ou des pangolins, de la croyance démente que si vous broyer les écailles d’un pangolin, vous deviendrez en quelque sorte plus puissant ou quoi que les gens croient, cela provient de cette collision entre l’humanité et le monde naturel et nous je dois l’arrêter.

L’équipe de WildatLife a réussi à sauver deux pangolins à ventre blanc fraîchement braconnés et une tortue de mer alors qu’ils étaient sur le point d’être bouillis vivants.

Les animaux sont maintenant en sécurité et se remettent de l’épreuve. Ils ont été contrôlés par un vétérinaire animalier et seront bientôt relâchés dans l’océan.

Carly G Åhlén, de Wildatlife, spécialiste de la conservation de la faune, a déclaré que les images montraient que des marchés humides trempés de sang existent en dehors de la Chine.

Il a déclaré: «Ce n’est pas seulement la Chine qui a le goût des espèces en voie de disparition comme le pangolin et les primates, et nous espérons que nos images d’enquête nous aideront à obtenir justice pour les animaux en danger critique d’extinction et à mettre fin aux crimes contre la faune avant qu’il ne soit trop tard pour ces espèces menacées.

«Nous devons fermer les marchés humides au niveau international si nous voulons parvenir à un véritable équilibre avec notre planète et empêcher de nouvelles pandémies.»