Au Nigeria, le blues économique freine le patriotisme à l’occasion du Jour de l’Indépendance | Gouvernement

Lagos, Nigéria – Pendant des décennies, les Nigérians dansaient dans les rues au son de la musique forte le 1er octobre, brandissant fièrement le drapeau du pays pour célébrer son indépendance du Royaume-Uni. À l’occasion du 63e anniversaire de ce moment, les rues du pays sont privées de l’atmosphère de fête habituelle.

A Abuja, la capitale, se tenaient souvent des banquets et des concerts, parfois soutenus par le gouvernement. Mais cette fois, comme ces dernières années, les rues sont calmes, à l’exception de la circulation fluide alors que les fidèles se pressent pour les messes dominicales. Au fil des haut-parleurs, on peut entendre certains religieux solliciter une intervention divine pour sauver le Nigeria des gouffres.

Pour Olive Chiemerie, une gérante de librairie de 23 ans résidant à Ikeja, Lagos, cela ne sert à rien de se réjouir. Elle est née au moment où le Nigeria revenait à la démocratie en 1999 et avait l’habitude de participer à des activités commémoratives à l’école, mais a perdu ses illusions à l’âge adulte.

« Devenir adulte au Nigeria sous le gouvernement de Buhari me donne l’impression d’avoir été privé de tout mon avenir et je ne peux rien faire d’autre que de regarder avec désespoir le pays tomber en ruine », a déclaré Chiemerie à Al Jazeera.

De nombreux jeunes partagent des sentiments similaires.

Le Nigeria, un imbécile à 63 ans. – Bella Hadid ne l’a pas fait (@SkinwithLolami) 30 septembre 2023

La plus grande économie d’Afrique est depuis longtemps en chute libre depuis l’administration de Muhammadu Buhari, alors que le chômage des jeunes, l’inflation et la dette atteignent des sommets sans précédent et continuent de grimper. Plus de 60 pour cent du pays vit dans ce que les Nations Unies appellent « la pauvreté multidimensionnelle ».

L’électricité est encore extrêmement pauvre ; le réseau national s’est effondré à plusieurs reprises cette année et l’électricité ininterrompue reste un mythe. Le successeur de Buhari, Bola Tinubu, est arrivé au pouvoir à l’issue d’élections contestées entachées d’allégations d’achat de voix, d’intimidation des électeurs et de collusion avec les institutions de l’État de la part de l’opposition.

Les premières réformes, comme la suppression des subventions sur le carburant et la dévaluation du naira, ont été mises en œuvre par Tinubu immédiatement après son entrée en fonction en mai. Ils ont été salués par les observateurs de l’industrie comme une évolution bienvenue, mais les gens disent qu’ils leur ont causé des difficultés indicibles.

Tinubu a réduit certaines réformes, mais a néanmoins redoublé la nécessité de mener des réformes angoissantes.

« La réforme peut être douloureuse, mais c’est ce qu’exigent la grandeur et l’avenir », a-t-il déclaré dans son discours du Jour de l’Indépendance. « Nous supportons désormais les coûts pour parvenir à un futur Nigéria où l’abondance et les fruits de la nation seront équitablement partagés entre tous, et non thésaurisés par une poignée de privilégiés et avides. »

« Reculer »

Lorsque l’Union Jack, le drapeau britannique, a été abaissé et remplacé par le drapeau vert-blanc-vert du Nigeria, Augustine Okofu était un écolier de 14 ans à Osisa, dans l’actuel État du Delta. Un rassemblement s’est déroulé dans sa ville pendant trois jours et il s’est joint à la réjouissance.

Okofu est devenu tellement croyant au Nigeria que lorsque la guerre a éclaté en juillet 1967, il a combattu pour les troupes fédérales contre la nation sécessionniste du Biafra.

Il se souvient de s’être rallié aux habitants de son township pendant des jours. Mais désormais, cette journée n’a plus beaucoup de sens pour lui.

« Nous étions très heureux de penser que le Nigeria sera meilleur à l’avenir. Mais au lieu que les choses continuent de s’améliorer, la situation devient de plus en plus sombre. Les gens qui pensent qu’ils sont sages trouvent les moyens et les manières de tout changer », a déclaré Okofu, aujourd’hui âgé de 77 ans.

Ce sentiment de désenchantement face aux différentes démographies auxquelles appartiennent Chiemerie et Okofu découle de la conviction que le pays devrait être beaucoup plus développé, selon Mark Amaza, porte-parole de Yiaga Africa, une société civile basée à Abuja.

«Si l’une des promesses d’indépendance de 1960 était que nous puissions tracer notre propre voie, cela n’a pas abouti autant que nous l’espérions. Les gens ne peuvent pas voir ce qui les passionne dans l’indépendance si nous sommes toujours aux prises avec tant de problèmes et si nous reculons », a-t-il déclaré.

Et si la joie patriotique a diminué ces dernières années, les experts affirment que les choses se sont détériorées cette année. Au-delà de l’état de l’économie, les tensions ethniques persistantes, exacerbées par les divergences politiques lors du dernier cycle électoral, ont contribué au silence des commémorations, disent-ils.

Les experts affirment que les Nigérians ont généralement tissé des liens en période de boom économique, ce qui s’est traduit par des périodes de patriotisme maximal lorsque l’anniversaire de l’indépendance a trouvé un écho chez les Nigérians.

Joachim MacEbong, analyste principal de la gouvernance chez Stears Intelligence, basé à Lagos, souligne trois périodes en particulier : la période qui a suivi l’indépendance en 1960 jusqu’au début de la guerre civile en 1967 ; les années 1970, où les revenus du pétrole brut ont explosé, ce produit de base ayant supplanté l’agriculture en tant que principale exportation du Nigeria ; et la première période de l’ère post-militaire de 1999 à 2007.

« Il y avait beaucoup d’optimisme dans le pays et beaucoup de gens de la diaspora revenaient au pays, considérant le Nigeria comme un lieu d’opportunités », a-t-il déclaré. « Mais à chaque fois par la suite, nous avons constaté cette baisse d’optimisme. »

Affection érodée

Cette baisse est particulièrement accentuée cette année, notamment parmi les jeunes dont le pouvoir d’achat a rapidement diminué au cours de leur vie.

Dans les années 1980, le naira était au pair avec le dollar. Aujourd’hui, 1 $ équivaut à environ 1 000 naira.

Chiemerie, frustrée, a maintenant commencé à comploter vers Japa – un mot yoruba qui signifie s’échapper – comme on appelle familièrement l’émigration à l’étranger.

« Chaque matin, je me réveille, je suis déprimée », a-t-elle déclaré à Al Jazeera. « J’ai l’impression que ma vie est coincée dans un endroit et je me fiche de ce que je dois faire pour obtenir l’argent nécessaire pour sortir d’ici… pourquoi le rêve africain devrait-il être de fuir l’Afrique avec autant de ressources nationales que nous en avons ? ? »

Des sentiments comme celui de Chiemerie devraient constituer un défi pour le gouvernement à tous les niveaux, selon Amaza. Mais la plupart des responsables se comportent comme l’autruche proverbiale qui se cache et nie l’évidence, a-t-il déclaré à Al Jazeera.

MacEbong est d’accord, affirmant que la seule façon de s’améliorer est que le gouvernement commence à travailler pour la majorité plutôt que pour quelques privilégiés, afin de promouvoir l’inclusion.

« Si le gouvernement continue de répondre aux caprices de quelques personnes seulement, ce n’est pas de l’indépendance, cela ne fait qu’échanger un côté des chaînes du colonialisme avec des gens qui nous ressemblent. Si le gouvernement fonctionne, les gens pourront célébrer le Jour de l’Indépendance comme ils le devraient », a-t-il déclaré.

À Lagos, Chiemerie a décidé de passer la journée à rendre visite à sa tante après la messe.

« Je continuerai comme si de rien n’était dans le pays », a-t-elle déclaré. « Si quelqu’un pense que je suis déloyal, le Nigeria ne se soucie pas de moi, donc je ne ferai pas tout mon possible pour célébrer. »