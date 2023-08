Au Niger, les États-Unis cherchent à conserver leur dernier et meilleur avant-poste antiterroriste en Afrique de l’Ouest

WASHINGTON (AP) – Dix jours après le coup d’État au Niger, la vie est devenue plus difficile pour les forces américaines dans une base antiterroriste dans une région d’Afrique de l’Ouest connue comme l’épicentre mondial du terrorisme.

Les vols à destination et en provenance du pays ont été réduits car les putschistes exigent que les Américains demandent l’autorisation pour chaque vol. Les pénuries de carburant signifient que le commandant américain doit signer chaque fois qu’un avion est ravitaillé.

Et pourtant, alors que plusieurs pays européens évacuent le Niger, l’administration Biden se montre déterminée à rester. Il considère le Niger comme le dernier et meilleur avant-poste antiterroriste des États-Unis – et jusqu’au coup d’État, une démocratie prometteuse – dans une région instable au sud du désert du Sahara.

L’abandonner risque non seulement une montée en puissance des groupes djihadistes, mais aussi une plus grande influence du groupe de mercenaires russes Wagner.

Alors que certains gouvernements européens ont fermé des ambassades et évacué leurs citoyens sur des vols militaires cette semaine, alors que des manifestations anti-occidentales dispersées ont éclaté après le coup d’État, des diplomates américains ont renvoyé chez eux du personnel non essentiel et des membres de leur famille cette semaine, mais sont restés.

« L’ambassade des États-Unis est ouverte. Nous avons l’intention qu’il reste ouvert », a déclaré le porte-parole du département d’État Matthew Miller aux journalistes à Washington.

Le président Joe Biden, dans un communiqué jeudi, a appelé les gardes présidentiels nigériens qui détiennent le président démocratiquement élu Mohammed Bazoum à le libérer et à restaurer immédiatement la «démocratie durement gagnée» du Niger.

Le secrétaire d’État Antony Blinken, qui a salué le Niger comme « un modèle de résilience, un modèle de démocratie et un modèle de coopération » lors de sa visite en mars, a appelé presque quotidiennement le président captif du Niger, affirmant le soutien des États-Unis à sa sécurité et à son retour. au pouvoir.

Dans un article d’opinion publié jeudi soir dans le Washington Post, Bazoum a exhorté les États-Unis et d’autres à aider le Niger à rétablir son ordre constitutionnel. Il a averti qu’autrement, « toute la région centrale du Sahel pourrait tomber sous l’influence russe via le groupe Wagner » et que les extrémistes islamiques profiteraient de l’instabilité du Niger.

« Ils intensifieront leurs efforts pour cibler nos jeunes avec un endoctrinement anti-occidental haineux, les retournant contre les partenaires mêmes qui nous aident à construire un avenir plus prometteur », a écrit le président.

Alors que le renversement militaire s’étend dans sa deuxième semaine, les responsables américains refusent de l’appeler officiellement un coup d’État, affirmant qu’ils conservent l’espoir d’un retour au gouvernement civil.

La position ferme des États-Unis au Niger contraste avec sa réponse à d’autres crises internationales récentes et à des prises de contrôle armées. Cela inclut au Soudan voisin, lorsque des combats ont éclaté entre deux généraux rivaux en avril. Ensuite, les diplomates américains et les forces de sécurité ont été parmi les premiers étrangers à mettre fin aux opérations au Soudan et à s’envoler.

Le retrait des États-Unis en 2021 d’Afghanistan, lui-même un territoire important pour les opérations antiterroristes américaines, a signalé une administration disposée à couper profondément dans la réduction de ses obligations de sécurité pour concentrer l’attention sur un défi principal, de la Chine.

Les responsables américains ont refusé de dire jeudi jusqu’où ils iraient pour restaurer le gouvernement du Niger, y compris s’ils soutiendraient tout recours à la force par un bloc de sécurité régional connu sous le nom de CEDEAO.

« En ce moment, nous nous concentrons sur la diplomatie », a déclaré John Kirby, porte-parole du Conseil de sécurité nationale. « Nous croyons toujours qu’il y a du temps et de l’espace pour cela. La fenêtre ne restera pas ouverte éternellement. Nous comprenons cela. Mais nous pensons qu’il est encore ouvert. La diplomatie devrait toujours être le premier outil de choix.

La France – le dirigeant colonial du Niger et l’objet d’une grande partie de la colère anti-occidentale au Niger – et les États-Unis ont menacé de supprimer des millions de dollars d’aide à moins que la nouvelle junte ne démissionne.

Mais la réponse américaine habituelle de sanctions et d’isolement lorsque des personnalités militaires prennent le pouvoir en Afrique de l’Ouest est désormais plus risquée compte tenu de l’avidité des djihadistes et des forces alliées au Kremlin.

John Lechner, un analyste de l’Afrique de l’Ouest et auteur du groupe Wagner, a senti que davantage d’analystes proposaient une solution intermédiaire, comme le maintien des liens de sécurité par les États-Unis en échange de simples promesses d’une transition vers la démocratie.

Le personnel américain, y compris les membres du 409th Air Expeditionary Group, reste dans les avant-postes antiterroristes américains au Niger. Cela comprend la base aérienne 201 à Agadez, une ville de plus de 100 000 habitants à la lisière sud du Sahara, et la base aérienne 101 à Niamey, la capitale du Niger.

Les Américains ont fait du Niger leur principal avant-poste régional pour des patrouilles de grande envergure par des drones armés et d’autres opérations antiterroristes contre les mouvements extrémistes islamiques qui, au fil des ans, ont saisi des territoires, massacré des civils et combattu des armées étrangères.

La base aérienne 201 opère dans une région éloignée du Niger, fouettée par les tempêtes de sable, qui sert de porte d’entrée au désert du Sahara pour les migrants et les commerçants. Dans les tempêtes de sable, le personnel militaire américain porte des lunettes et des masques faciaux alors que le ciel granuleux devient rouge ou noir.

Dans une chaleur qui peut atteindre plus de 100 degrés Fahrenheit (38 degrés Celsius), le personnel militaire américain, pendant son temps libre, a construit des salles de classe pour les écoles locales, créé des groupes de discussion hebdomadaires en anglais, aidé les villageois à retrouver une fillette de 2 ans perdue dans une recherche nocturne dans le désert, a défié une équipe de football locale à un match, a offert aux résidents des «collations américaines» pour la Journée internationale de la femme et a livré des crayons, des tapis de prière, du savon et d’autres aides aux communautés dans ce qu’un sergent a décrit comme «l’environnement impitoyable de l’Afrique. ”

Un avis de l’aviation civile cette semaine a averti que le ravitaillement en carburant était limité à Agadez depuis le coup d’État, chaque remplissage nécessitant l’approbation du commandant du 409th.

La junte nigérienne a fermé l’espace aérien du pays le 27 juillet. Depuis lors, le gouvernement américain a négocié l’accès aux vols au cas par cas, a déclaré un responsable américain qui n’était pas autorisé à s’exprimer publiquement sous couvert d’anonymat.

Le porte-parole du Pentagone Brig. Le général Pat Ryder a déclaré que la plupart des forces américaines au Niger restaient à l’intérieur de leurs bases militaires et ne menaient pas d’exercices d’entraînement comme elles le feraient normalement.

Les Américains ont investi des années et des centaines de millions de dollars dans la formation des forces nigériennes.

En 2018, des combattants fidèles au groupe État islamique ont tendu une embuscade et tué quatre militaires américains, quatre Nigériens et un interprète.

L’Afrique de l’Ouest a enregistré plus de 1 800 attaques extrémistes au cours des six premiers mois de cette année, qui ont tué près de 4 600 personnes, selon la CEDEAO.

Le groupe islamiste extrémiste Boko Haram opère au Nigeria et au Tchad voisins. Le long des frontières du Niger avec le Mali et le Burkina Faso, l’État islamique dans le Grand Sahara et l’affilié d’Al-Qaida Jama’at Nusrat al-Islam wal-Muslimin représentent des menaces plus importantes.

« Les affiliés, les franchises et les succursales d’IS et d’AQ sont probablement les plus solides dans cette partie du monde, en dehors de l’Afghanistan. Donc, vous savez, il y a beaucoup en jeu », a déclaré Colin Clarke, directeur de recherche au cabinet de conseil en sécurité et renseignement The Soufan Group.

Si le coup d’État au Niger persiste, il modifiera ce qui a été le meilleur partenariat des forces de sécurité américaines dans la région et créera un élan pour que ces forces réduisent leur présence. Surtout après tout retrait militaire américain, les troubles intérieurs du coup d’État pourraient éloigner les troupes nigériennes des frontières du pays, permettant aux groupes djihadistes de faire de nouvelles incursions au Niger.

Les mercenaires russes du groupe Wagner sont déjà une force au Mali voisin et dans la République centrafricaine voisine, soutenant et protégeant les gouvernements anti-occidentaux. Les forces de Wagner prennent généralement une part des ressources minérales des pays en retour. Au Niger, la principale ressource du pays est le minerai d’uranium à haute teneur.

Les forces de Wagner sont notoirement mauvaises pour combattre les extrémistes islamiques, avec des tactiques de la terre brûlée qui ne font qu’attirer les civils du côté des djihadistes, a déclaré Clarke.

Et quand Wagner a fini d’extraire de l’or et d’autres ressources d’un pays, « ils sont sortis, n’est-ce pas ? Et la situation est alors quatre fois pire, et qui est là pour la nettoyer ? il a dit.

Mednick signalé de Niamey, Niger. Les journalistes de l’AP Cara Anna à Nairobi et Lolita C. Baldor et Tara Copp à Washington ont contribué à ce rapport.

Ellen Knickmeyer et Sam Mednick, Associated Press