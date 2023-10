Les avocats du président nigérien déchu Mohamed Bazoum ont demandé sa libération immédiate de son assignation à résidence.

Bazoum a été destitué par une junte militaire au début de cette année et est détenu depuis.

« Non seulement les autorités militaires doivent nous fournir la preuve que le président Bazoum et sa famille sont en vie », a déclaré l’avocat Reed Brody, « mais surtout elles doivent les libérer immédiatement ».

Les avocats du président déchu du Niger ont demandé sa libération immédiate vendredi, un jour après que la junte militaire au pouvoir a déclaré avoir déjoué une tentative du président d’échapper à l’assignation à résidence avec sa famille, près de trois mois après son arrestation à la suite d’un coup d’État.

Mohamed Bazoum, son épouse et son fils sont détenus sans accès à des avocats ni au monde extérieur, a déclaré dans un communiqué un groupe international d’avocats représentant Bazoum. Ils ont nié les accusations de la junte selon lesquelles il aurait tenté de fuir.

Le président et sa famille sont assignés à résidence depuis fin juillet lorsque des soldats mutins l’ont renversé et ont refusé de démissionner. La junte lui avait coupé l’électricité et l’eau.

Le colonel-major Amadou Abdramane a déclaré jeudi soir dans un communiqué que Bazoum avait tenté vers 3 heures du matin d’atteindre un véhicule en attente qui devait l’emmener à la périphérie de la capitale, Niamey, en compagnie de sa famille, de deux cuisiniers et de son personnel de sécurité.

De là, ils devaient être transportés vers le Nigeria à bord de « deux hélicoptères appartenant à une puissance étrangère », a précisé Abdramane.

« Ce projet de déstabilisation de notre pays a été contrecarré », a déclaré Abdramane, précisant que les principaux auteurs ont été arrêtés et qu’une enquête a déjà été ouverte par le procureur de la République.

Bazoum n’a été vu que quelques fois depuis son arrestation mais il est resté en contact avec des personnes de son entourage proche. Deux personnes ayant des liens directs avec Bazoum, qui se sont exprimées sous couvert d’anonymat en raison de la sensibilité de la situation, ont déclaré qu’elles étaient sans nouvelles depuis mercredi soir.

Vendredi, les avocats de Bazoum ont déclaré qu’un médecin s’était vu refuser l’accès alors qu’il tentait d’apporter de la nourriture à la famille.

« Non seulement les autorités militaires doivent nous fournir la preuve que le président Bazoum et sa famille sont en vie, mais surtout elles doivent les libérer immédiatement », a déclaré Reed Brody, l’un des avocats. « Il est absurde d’accuser quelqu’un de s’être enfui », a-t-il déclaré.

Bien que l’on ignore encore où se trouvent Bazoum et sa famille, les experts nigériens estiment qu’il n’est pas très plausible qu’il ait tenté de s’enfuir.

« Etant donné la bonne garde de Bazoum et de sa famille et la sécurité autour du palais présidentiel, il est difficile d’imaginer une évasion dans quelque scénario que ce soit, et encore moins dans celui impliquant des hélicoptères prévoyant d’atterrir dans la banlieue de Niamey, comme l’a affirmé la (junte). dans leur communiqué », a déclaré Andrew Lebovich, chercheur à l’Institut Clingendael. Cependant, cela se produit dans un contexte de tensions sociales et politiques croissantes et la transition semble bloquée sur plusieurs fronts, a-t-il déclaré.

Les États-Unis ont officiellement déclaré que l’éviction de Bazoum était un coup d’État, suspendant des centaines de millions de dollars d’aide ainsi que d’assistance et de formation militaires.

Le Niger était considéré par beaucoup en Occident comme le dernier pays de la région africaine du Sahel – la vaste étendue située au sud du désert du Sahara – avec lequel on pourrait s’associer pour repousser une insurrection djihadiste croissante liée à Al-Qaida et au groupe État islamique.

Cependant, à la suite du coup d’État de juillet, le président français Emmanuel Macron a annoncé que la France mettait fin à sa présence militaire et retirerait son ambassadeur du pays. Les troupes françaises ont déjà été chassées par les gouvernements militaires des pays voisins, le Mali et le Burkina Faso, qui connaissent tous deux une recrudescence des attaques.