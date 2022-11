Au Nevada, les deux partis courtisent un bloc électoral en plein essor: les Américains d’origine asiatique

Lorsque Vida Lin a déménagé à Las Vegas en 1994, elle a trouvé peu de compatriotes américains d’origine asiatique et encore moins d’entreprises qui s’adressaient à eux. Même après l’émergence d’un petit quartier chinois près du Strip, Mme Lin et sa belle-sœur empilaient leurs enfants dans une camionnette tous les quelques mois et conduisaient quatre heures à travers le désert jusqu’à Los Angeles pour s’approvisionner en produits d’épicerie spécialisés dont ils avaient besoin pour préparer les plats cantonais bien-aimés de leur famille.

Ces jours sont révolus depuis longtemps. Une petite place de Chinatown est devenue une bande à part entière, s’étendant sur plus de cinq kilomètres, avec tout, des barbecues coréens aux boutiques de ginseng chinois et aux restaurants de pho vietnamiens.

La population américaine d’origine asiatique a explosé au Nevada au cours des trois dernières décennies, et les Américains d’origine asiatique représentent désormais environ 10% des électeurs éligibles de l’État, une part plus importante que dans n’importe quel État à l’exception d’Hawaï ou de la Californie. Les dirigeants républicains et démocrates pensent que les Américains d’origine asiatique pourraient décider des courses au Congrès dans l’État qui aideront à déterminer le contrôle à Washington – et ils consacrent beaucoup de temps et d’efforts pour atteindre ces électeurs.

“Tout le monde sait qu’il faut prêter attention à la communauté asiatique maintenant, parce que nous sommes ici”, a déclaré Mme Lin, présidente et fondatrice de l’Asian Community Development Council, une organisation à but non lucratif basée à Las Vegas.