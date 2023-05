Au Népal, un homme de 84 ans tentant de devenir le plus ancien grimpeur à succès est secouru après s’être blessé

Un alpiniste de 84 ans tentant de devenir la personne la plus âgée à gravir tous les plus hauts sommets du monde a été secouru jeudi d’une montagne au Népal où il a été blessé.

L’alpiniste espagnol Carlos Soria tentait d’escalader le mont Dhaulagiri mais s’est blessé en se dirigeant vers le sommet.

Il a été transporté de la montagne par un hélicoptère de sauvetage et transporté dans un hôpital de Katmandou pour y être soigné.

Des guides sherpas et d’autres grimpeurs l’avaient aidé à descendre la montagne jusqu’au camp de base après sa blessure mercredi.

Soria avait escaladé 12 des 14 plus hautes montagnes du monde au-dessus de 26 240 pieds, y compris le mont Everest, qui est le plus haut de tous.

Des centaines d’alpinistes et leurs guides tentent d’escalader les plus hauts sommets du Népal pendant la populaire saison d’alpinisme printanier, lorsque les conditions météorologiques sur les montagnes sont les plus favorables.

La saison commence en mars et se termine en mai, après quoi le temps se détériore, rendant dangereux de rester sur la montagne.