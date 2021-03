Dans une démonstration assez bizarre de l’égalité des sexes, les femmes au Népal ont participé à une course où elles ont porté leur mari sur le dos et ont couru pour sensibiliser aux stéréotypes de genre.

La course du roman a eu lieu dans une école du conseil du village de Devghat au Népal le 8 mars pour marquer la Journée internationale de la femme. La course de 100 mètres a vu 16 couples de tous âges participer. Des images et des vidéos du marathon montrent les femmes avec leur mari monté sur le dos, courant à plein régime pour gagner la course. Chacun des couples a reçu un certificat de participation à la suite de l’événement.

L’événement était organisé par le conseil local du village. Selon son chef, Durga Bahadur Thapa, il n’y avait pas de prix en argent et le jeu devait montrer la force des femmes par rapport aux hommes et prouver que les femmes n’étaient pas moins quand il s’agissait de les égaler en force et en endurance.

L’une des participantes, Pashupati Shrestha, a déclaré qu’elle était heureuse que les femmes aient plus de «priorité et de respect» à travers le jeu. S’adressant à ANI, Shrestha a déclaré: «J’ai participé à cette course en portant mon mari sur le dos. Je suis venu ici avec beaucoup de courage et de dévouement. Même si je n’ai pas réussi à obtenir les postes les plus élevés, je suis heureux que les femmes aient également plus de priorité et de respect ».

L’événement est devenu un spectacle avec de nombreux villages voisins qui se sont présentés pour applaudir et encourager les femmes. Les femmes touchant un cadavre sont toujours un tabou culturel au Népal.

La société népalaise traditionnelle a imposé plusieurs restrictions et codes de conduite ainsi que des stéréotypes discriminatoires sur les femmes qui ont affecté la vie et les moyens de subsistance de milliers de Népalaises. Les droits des femmes au Népal, cependant, se sont améliorés depuis que le pays à majorité hindoue est sorti d’un conflit de dix ans en 2006 et a aboli sa monarchie féodale vieille de plusieurs siècles deux ans plus tard.

Récemment, des femmes soldats au Népal ont fait des nouvelles pour avoir brisé les stéréotypes pour lutter contre la pandémie de coronavirus en travaillant avec des cadavres au milieu de la crise croissante. (L'armée népalaise avait été chargée de transporter les corps des victimes du coronavirus à travers le pays).

(Avec les contributions de Reuters)