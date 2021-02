Il a poussé dur pour atteindre son objectif principal – renforcer le pouvoir de son leader singulier, Daw Aung San Suu Kyi. À d’autres égards, il était en phase avec l’armée, laissant en place bon nombre de ses lois répressives. Mais il vivait aussi dans la peur, et le parti marchait avec précaution après l’assassinat d’un conseiller juridique clé.

Pour l’armée, connue sous le nom de Tatmadaw, la goutte d’eau semble avoir été le résultat déséquilibré de cette élection, qui a envoyé la NLD à une victoire encore plus grande que celle qui l’a poussée au pouvoir pour la première fois en 2015. Le parti par procuration de l’armée a subi un une défaite écrasante.

Affirmant que les élections de novembre avaient été entachées de fraude, le commandant en chef, le général Min Aung Hlaing, a déclaré lundi l’état d’urgence, s’est affirmé comme le chef de la nation et a placé Mme Aung San Suu Kyi et d’autres dirigeants civils retenue.

«Il a toujours été subordonné à la bonne volonté d’une seule personne, le commandant en chef, de ne pas utiliser la force pour atteindre son objectif», a déclaré Richard Horsey, analyste politique à Yangon, la plus grande ville du Myanmar. «La Ligue nationale pour la démocratie a toujours cru qu’un coup d’État était imminent, même si ce n’était pas le cas. Cette fois, c’était le cas.

La LND, qui a commencé comme un mouvement anti-militaire à large assise, est devenue le vecteur des ambitions d’une femme: Mme Aung San Suu Kyi.

La NLD a été cofondée par Mme Aung San Suu Kyi lors d’une vague de manifestations en faveur de la démocratie en 1988 qui l’a aidée à attirer l’attention du monde entier et, trois ans plus tard, à un prix Nobel de la paix. Avec elle à la barre, le parti a uni une large coalition, des gauchistes aux anciens officiers militaires, qui s’est opposée à la domination de l’armée.

Pourtant, si le mot «démocratie» fait toujours partie de son nom et de ses origines, le parti est depuis des années moins qu’un phare des valeurs démocratiques.

Lors des élections de novembre, la commission électorale nommée par le parti a exclu des urnes des millions de personnes de diverses origines ethniques, y compris des musulmans rohingyas persécutés.

Au fil des ans, Mme Aung San Suu Kyi a construit la NLD à son image. Les critiques ont appelé cela un culte de la personnalité. Souvent critiquée pour son entêtement et son style impérieux, elle a maintenu le parti fermement sous son commandement et est connue pour exiger loyauté et obéissance de ses partisans.