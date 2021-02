Dans les années où le Myanmar était intimidé par une junte militaire, les gens cachaient des photos secrètes de Daw Aung San Suu Kyi, des talismans de l’héroïne de la démocratie qui sauverait son pays d’une armée redoutable même si elle était assignée à résidence.

Mais après qu’elle et son parti ont remporté des élections historiques en 2015 et de nouveau l’année dernière par un glissement de terrain – cimentant le gouvernement civil et sa propre popularité au Myanmar – Mme Aung San Suu Kyi a fini par être considérée par le monde extérieur comme quelque chose de complètement différent: une patronne qui avait conclu un pacte faustien avec les généraux et ne méritait plus son prix Nobel de la paix.

En fin de compte, Mme Aung San Suu Kyi, 75 ans, elle n’a pas pu protéger son peuple ni apaiser les généraux. Lundi, l’armée, qui dirigeait le pays depuis près de cinq décennies, a repris le pouvoir lors d’un coup d’État, interrompant la gouvernance de sa Ligue nationale pour la démocratie après seulement cinq ans.