Au musée de l’UCD, les problèmes mondiaux éclairent l’art du « récit » des membres du corps professoral – The Vacaville Reporter

En utilisant l’aquarelle, un médium de peinture impitoyable, comme elle le fait dans “Unbound”, Shiva Ahmadi, professeur d’art à l’UC Davis, attire l’attention sur des problèmes mondiaux tels que la guerre, la migration, les droits des femmes et la brutalité contre les peuples marginalisés, tout en explorant ce qui se cache derrière les récits. nous dit-on, des mythes anciens aux souvenirs d’enfance en passant par les cycles d’information par câble 24h/24 et 7j/7. (Image de courtoisie/Musée Manetti Shrem)

Notre époque est peut-être un hiver de mécontentement à bien des égards pour tant de gens, mais pas nécessairement pour les organisateurs d’une nouvelle exposition au Musée d’art Jan Shrem et Maria Manetti Shrem.

La directrice fondatrice du lieu de l’UC Davis, Rachel Teagle, célébrera une autre nouvelle année au musée, surnommée la célébration de la saison hivernale, avec « Shiva Ahmadi : Strands of Resilience ». Prévue pour ouvrir dimanche, elle marquera la première exposition personnelle du musée d’un membre actuel du corps professoral de l’UCD.

Se poursuivant jusqu’au 6 mai au musée One Shields Ave., elle rejoint plusieurs expositions en cours : « Malaquias Montoya et les héritages d’une résistance imprimée » de l’artiste basé à Elmira et « Deborah Butterfield : PS Ce ne sont pas des chevaux ». On peut également voir la récente acquisition par le musée du « Toy-an Horse Model 2/5 » de Marcos Ramirez ERRE.

La célébration officielle aura lieu de 15h à 17h30 le jour de l’ouverture. À 15h30, un panel d’artistes exposants, dans une conférence intitulée « Personnel et politique : artistes en conversation », mettra en vedette Ahmadi, Montoya (professeur émérite de l’UCD) et Ramirez ERRE. La discussion sera animée par Abram Jackson, directeur de l’interprétation des musées des beaux-arts de San Francisco.

De plus, les participants à l’événement auront la chance de rencontrer Brett Milligan et Emily Schlickman, professeurs d’architecture paysagère et de conception environnementale au Département d’écologie humaine. Ils sont conservateurs d’une nouvelle exposition, « Pyro Futures », dans la salle de classe des collections.

L’entrée au musée est gratuite, comme toujours.

Les nouvelles peintures d’Ahmadi jettent un œil sur la tension dramatique entre ce qui est beau et ce qui est horrible – sa façon de dire la vérité – combinant des couleurs lumineuses et des représentations mystiques de la forme humaine.

Utilisant l’aquarelle, un médium de peinture impitoyable, elle attire l’attention sur la guerre, la migration, les droits des femmes et la brutalité contre les peuples marginalisés. À travers son art, intégrant récemment des sérigraphies, elle explore ce qui se cache derrière les récits qui nous sont racontés, des mythes anciens aux souvenirs d’enfance en passant par les cycles d’information par câble 24h/24 et 7j/7, a noté Susie Kantor, responsable du département d’exposition et commissaire associée, dans un communiqué de presse.

Considérez l’œuvre d’Ahmadi de 2023, « Unbound », une aquarelle de 40 x 60 pouces. Dans ce document, une figure féminine peinte dans des tons violet foncé, marron et chartreuse semble marcher dans un dédale de taches de peinture composées de fleurs, de feuillages et de verdure assortie, tandis que le coin d’un bâtiment incliné à plusieurs étages flotte comme un mirage dans l’arrière-plan.

« L’art de Shiva Ahmadi a le pouvoir d’aborder les sujets les plus importants de notre époque », a déclaré Kantor dans un communiqué préparé. « Bien que son travail ait toujours été techniquement brillant et politique, ce nouvel ensemble de peintures met en avant la lutte mondiale pour les droits des femmes – une question qui nous touche tous. »

Né à Téhéran, en Iran, Ahmadi a grandi au milieu de la révolution iranienne de 1979 et de la guerre Iran-Irak qui a suivi (1980 à 1988). Le rôle des femmes dans la société iranienne, y compris l’obligation de porter un hijab, s’est avéré déterminant dans son développement en tant que jeune femme et artiste, selon Kantor.

Ahmadi a déménagé aux États-Unis en 1998 et a commencé à enseigner à l’UC Davis en 2015. Elle travaille dans une variété de médias comprenant, outre l’aquarelle, la sculpture et l’animation numérique. Les fils conducteurs de son art sont les motifs ornés et les couleurs riches tirées de l’art persan, indien et du Moyen-Orient.

Son œuvre d’animation, « Marooned » (2021), a fait ses débuts en 2022 au Manetti Shrem Museum dans « From Moment to Movement : Imagining Protest in the Kramlich Collection ».

Cette année, Ahmadi fait partie de deux expositions collectives importantes : « Rising Sun : Artists in an Uncertain America », une exposition conjointe du African American Museum de Philadelphie et de la Pennsylvania Academy of the Fine Arts ; et « Être et appartenir : artistes féminines contemporaines du monde islamique et au-delà » au Musée royal de l’Ontario, Toronto.

SI VOUS ALLEZ

Quoi: « Shiva Ahmadi : brins de résilience »

Où: Musée d’art Jan Shrem et Maria Manetti Shrem

One Shields Ave, UC Davis

Quand: Du dimanche au 6 mai

Admission: Gratuit

Horaires habituels du musée : 11h à 18h jeudi, vendredi et lundi ; 10h à 17h samedi et dimanche

En ligne: manettishremmuseum.ucdavis.edu