Au Moyen-Orient, l’escalade est immédiate – Kevin D. Williamson

Bien sûr : faites une escalade.

Essayer de suivre la guerre entre Israël, le Hamas, le Hezbollah et l’Iran à travers la presse américaine, c’est lire à travers une lorgnette – et la presse américaine est, à cet égard, meilleure que ses homologues britanniques et européennes. Nous devrions essayer d’essuyer un peu de poussière sur le verre, afin de voir plus clairement. Une chose que nous devrions pouvoir constater, c’est « l’escalade » dont tout le monde s’inquiète. précisément vers quoi Washington devrait travailler. L’Iran est depuis longtemps sur le point de pouvoir déployer une arme nucléaire, et il vaudrait mieux affronter Téhéran avant que les ayatollahs ne se lancent dans l’attaque atomique.

Mais d’abord : il y a trois angles déformants qui faussent notre vision de la campagne israélienne actuelle : 1. la croyance, considérée comme une sorte d’évangile, que la première chose à faire devrait être d’obtenir un cessez-le-feu ; 2. la conviction connexe, également considérée comme allant de soi et purement évangélique, selon laquelle la situation humanitaire à Gaza devrait être une préoccupation majeure des décideurs politiques israéliens et américains ; 3. l’idée erronée, épidémique dans ces États-Unis d’Amérique litigieux, selon laquelle les questions dont nous sommes confrontés sont principalement, voire d’une manière importante, juridiques et peuvent faire l’objet de recours légaux.

Laissons d’abord et brièvement de côté le numéro 3 : ce qui arrive actuellement à Israël n’est pas une vague de criminalité, mais une guerre. Même si l’on considère à quel point l’armée israélienne est juridiquement compétente (et écoutez David French à ce sujet ; il en sait plus que la plupart des gens, ayant effectué un travail similaire pour l’armée américaine), le rôle juridique dans cette affaire est à proprement parler mineur. Mais nous parlons comme si Israël allait arrêter et poursuivre en justice pour parvenir à la paix, ou que les États-Unis allaient le faire au nom d’Israël.

Jonathan Schanzer de la Fondation pour la défense des démocraties, pour prendre un exemple – un exemple manifestement bien intentionné et érudit – insiste sur le fait que la voie de la paix pourrait être trouvée en faisant pression sur le Qatar pour qu’il extrade le nouveau chef du Hamas, Khaled Meshal, vers les États-Unis. États-Unis, où il pourrait être jugé comme criminel. Khaled Meshal et coll. sont des criminels au même titre qu’Adolf Hitler et al. étaient des incendiaires et des voleurs – oui, bien sûr, mais la criminalité en soi est une considération mineure. La bonne chose à faire avec Khaled Meshal n’est pas de le traduire en justice mais de le mettre à terre, puis de faire la même chose avec son successeur et de son successeur et ainsi de suite jusqu’à ce que le Hamas rejoigne le Parti national-socialiste des travailleurs allemand dans la poubelle de l’histoire. Cela peut et doit être fait au Qatar si nécessaire : le Qatar est un État vieux de 53 ans qui compte moins de citoyens que de résidents de Wichita, au Kansas. C’est un allié gênant, parfois. Une coopération active du Qatar serait la bienvenue, mais elle n’est en réalité pas nécessaire.

Il n’est pas faux de considérer les mandataires de Téhéran comme une sorte de mafia, ce qui n’est bien entendu qu’un aspect de ce qu’ils sont. (Comprendre les talibans comme un syndicat du crime organisé aurait pu aider les États-Unis dans une certaine mesure en Afghanistan il y a quelques années.) Mais le simple fait de destituer les hauts dirigeants du Hamas et du Hezbollah laisserait en place un réceptacle pour les ressources iraniennes (et russes et chinoises) qui pourrait reconstruire ces organisations dans un délai relativement court. L’objectif d’Israël, exprimé ou non, est de laisser peu ou pas de fondations sur lesquelles reconstruire. Washington devrait être franc sur ce que cela signifie : beaucoup plus de combats.

Ce qui nous amène à l’élément le plus urgent de notre liste : A cessez-le-feu Cela devrait être la dernière chose que veulent les Israéliens en ce moment, et ce fait n’a pas grand-chose à voir avec le calcul politique égoïste de Benjamin Netanyahu. L’attaque du 7 octobre contre Israël a été une atrocité, mais elle a aussi été une demi-mesure et une erreur de calcul stratégique qui a offert à Israël une opportunité qu’il a décidé de saisir. Plutôt qu’une attaque coordonnée du Hamas, du Hezbollah et des forces armées régulières iraniennes – dont les effets conjoints auraient été dévastateurs – le Hamas a mené (avec l’aide et la bénédiction de Téhéran) le type d’opération que le monde est en droit d’attendre de la part du Hamas. Les champions palestiniens : un défenseur enraciné dans l’opportunisme et la lâcheté. Ils violent, assassinent et kidnappent des femmes, des enfants et des civils non armés, puis, lorsque les Israéliens réagissent, ils se recroquevillent et implorent une aide humanitaire et exigent, avant tout et immédiatement, un cessez-le-feu. Les organisateurs du 7 octobre pensaient apparemment que la peur israélienne du Hezbollah limiterait la portée de la réponse israélienne. Les Israéliens ont décidé de porter le combat contre le Hezbollah plutôt que de se laisser intimider.

Comme l’expliquait Kenneth Pollack de l’American Enterprise Institute dans un récent Reste Lors d’une conversation avec Jonah Goldberg, cette erreur de calcul signifie que Téhéran et ses alliés ont donné à Israël la possibilité de répondre aux menaces les plus proches de manière séquentielle : d’abord en mettant le Hamas en déroute ; puis en tournant son attention vers le Hezbollah, qui a désormais perdu un nombre important de combattants, de hauts dirigeants et environ la moitié de son arsenal de missiles ; et ensuite, vraisemblablement, une campagne plus large et plus punitive contre l’Iran proprement dit. Les forces israéliennes ont non seulement vaincu leurs ennemis, mais les ont également humiliés, comme avec le téléavertisseur et d’autres exploits qui ont laissé les ennemis d’Israël se sentir exposés. Et Israël l’a fait avec relativement peu de victimes. Dans ces conditions, un cessez-le-feu n’a aucun sens : il y a beaucoup plus à gagner en poursuivant le combat. Avec le Hezbollah à genoux et ces nuées de missiles et de drones iraniens lancés avec relativement peu d’effet, la capacité de Téhéran à cette « escalade » tant redoutée – c’est un mot tellement trompeur – est limitée.

Washington devrait immédiatement mettre un terme à ces discours stupides et sentimentaux sur le cessez-le-feu.

Et nous, Américains, nous souvenons peut-être que même si ce ne sont pas les Américains qui ont été la cible d’une extermination raciale ou d’une subordination nationale pendant la Seconde Guerre mondiale, ce sont eux qui ont fixé les conditions simples de la paix : une reddition inconditionnelle. L’alternative proposée au Japon dans la Déclaration de Potsdam de 1945 : « une destruction rapide et totale ». Destruction rapide et totale C’est la politique nécessaire du Hamas et du Hezbollah, et elle serait également exemplaire. Téhéran, qui vient de subir la destruction de son principal moyen de dissuasion contre l’action israélienne et américaine, ferait bien d’en tirer la leçon.

La dernière question—et elle est, à mon avis, très beaucoup la dernière question concerne la situation humanitaire à Gaza. L’aide vient de toutes parts : d’Israël, bien sûr, mais aussi des États-Unis, d’Europe et de certaines parties du monde arabe. La distribution d’une telle aide en pleine guerre et en présence d’une foule de terroristes génocidaires est, comme on pouvait s’y attendre, compliquée. La situation à Gaza est en effet une crise – une crise créée par le Hamas, par Téhéran et par leurs facilitateurs. La situation à Gaza n’a pas été créée par Israël ou par les États-Unis, même si les Israéliens et les Américains font beaucoup plus pour soulager les Gazaouis que ne le font la plupart des prétendus alliés des Palestiniens. (Antony Blinken carpe malgré tout.) J’espère qu’un jour les Palestiniens découvriront un tel respect d’eux-mêmes qui leur suffira pour se soulever contre leurs oppresseurs, que l’on peut trouver à Gaza, en Cisjordanie, au Qatar, à Téhéran, et qui s’enrichissent en une sécurité relative alors que les Palestiniens endurent la pauvreté et une mauvaise gouvernance perpétuelle. Je suis sûr que le monde dans son ensemble serait très heureux de voir les Arabes de Palestine se débarrasser de ce joug. Ils devraient combattre le Hamas et le Hezbollah deux fois plus durement que les Israéliens.