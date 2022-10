Au Monaco Yacht Show, rien n’indique que les turbulences mondiales nuisent aux ventes

Monaco (CNN) — Le monde est en ébullition. Le spectre d’un conflit mondial pointe à l’horizon. Les prix de l’énergie pèsent sur des millions de personnes. Covid s’attarde. Mais à Monaco, lors de l’événement le plus glamour du monde du yachting, c’est comme d’habitude.

Cette semaine, des superyachts d’une valeur combinée d’environ 3,8 milliards de dollars se sont réunis dans les eaux azur de la petite principauté européenne pour le 31e Monaco Yacht Show annuel. Et aucune anxiété géopolitique ne pourrait ternir le faste.

“Tous les bateaux sont là”, a déclaré Johan Pizzardini, responsable de la communication et des médias du Monaco Yacht Show à CNN Travel à la veille de la grande finale de l’événement de quatre jours. Quelque 118 superyachts figuraient parmi les navires de luxe exposés dans le port Hercule du pays.

La foule des superyachts était également en force.

La 31e édition du Monaco Yacht Show a débuté le 28 septembre et se termine le 1er octobre. Valery HacheAFP/Getty Images

Le salon est spécifiquement dédié au marché des superyachts. Chaque année, en temps normal, environ 30 000 personnes descendent sur ce petit pays de la Riviera méditerranéenne pour voir le spectacle étonnant de certains des superyachts les plus grands et les plus chers du monde réunis en un seul endroit.

Et si l’événement est sans aucun doute l’occasion pour les riches propriétaires de bateaux de se laisser aller dans un espace sûr, à l’écart du monde des non-propriétaires de yachts, c’est aussi l’occasion de faire du shopping pour encore plus d’opulence océanique.

Il s’agit, comme le reconnaît Pizzardini, d’un “marché de niche”. Mais un qui montre peu de signes de ralentissement, malgré des temps agités. Il y a environ 40 nouveaux yachts de luxe cette année, dont l’énorme AHPO de 115,1 mètres, le plus grand superyacht jamais exposé ici.

Certains des immenses yachts lançant leurs amarres, dont le Rio de 62 mètres du constructeur naval italien CRN et le Kinda de 50 mètres de Tankoa Yachts, appartiennent à des acheteurs de yachts pour la première fois.

Cela reflète une tendance croissante qui s’est développée de manière significative pendant la pandémie, lorsqu’un grand nombre de nouveaux acheteurs ont choisi de devenir gros plutôt que de progresser à partir d’un yacht plus petit.

“Ce [the pandemic] inspiré des gens qui pensaient toujours à acheter un yacht », a déclaré à CNN Travel Bob Denison, président et fondateur de la société de courtage de yachts Denison Yachting, basée à Fort Lauderdale, qui a quatre bateaux exposés au salon.

“Les gens pensent, ‘nous n’allons pas attendre 10 ans.’ Ils sortaient de nulle part et achetaient un 60 mètres (yacht).

“Nous voyons encore beaucoup de cela, et je pense que c’est quelque chose qui va continuer. Les gens franchissent le pas.”

Pizzardini a également noté un changement dans les attitudes des acheteurs potentiels de superyachts à la suite de la pandémie mondiale.

“Nous avons connu une période de carpe diem au cours de laquelle des clients potentiels qui hésitaient à louer ou à acheter un yacht depuis des mois ou des années, se disaient : ” D’accord, dans cette période d’incertitude, j’ai besoin de profiter de la vie “, dit-il.

S’il ne fait aucun doute que les sanctions imposées à la Russie suite à son invasion de l’Ukraine, qui ont entraîné le gel temporaire de certains des superyachts les plus grands et les plus chers au monde, ont eu un certain impact sur l’industrie, la demande reste très forte.

Arthur Brouwer, directeur général du chantier naval néerlandais Heesen, note que “les carnets de commandes sont assez pleins” dans tous les domaines malgré des éléments d’incertitude mondiale, en raison de la “poussée post-Covid”.

En fait, le carnet de commandes mondial 2022 de Boat International indiquait que 1 024 superyachts étaient en construction ou en commande en 2022, soit une augmentation de 24 % par rapport à l’année précédente, avec une augmentation de 10,5 % des commandes pour ceux mesurant 45 mètres et plus.

Alors que le Monaco Yacht Show 2022 tire à sa fin, voici huit des superyachts les plus somptueux qui ont épaté les riches.

AHPO

Mesurant 115 mètres, l’AHPO de Lürssen, vu avant le salon, est le plus grand superyacht exposé. Guillaume Plisson

Ce gigantesque superyacht de 115 mètres du chantier naval allemand Lürssen est sans aucun doute l’un des navires les plus populaires exposés. Le plus grand superyacht jamais exposé au Monaco Yacht Show, il offre une vue imposante le long du seul port en eau profonde du petit pays de la côte méditerranéenne française.

Construit avec une coque en acier et une superstructure en aluminium, AHPO, qui a une jauge brute de 4 850, se compose de cinq ponts et de cinq cabines pour un total de 14 invités.

Livré en novembre dernier, le superyacht est propulsé par deux moteurs MTU, offrant une vitesse maximale de 17 nœuds.

Lusine

Le tout nouveau superyacht Lusine de Heesen présente un intérieur complexe conçu par Sinot Yacht Architecture and Design. David Churchill/Heesen Yachts

Lusine, un navire en acier de 60 mètres du chantier naval néerlandais Heesen, fait partie des superyachts qui font leurs débuts au Monaco Yacht Show de cette année. Avec son bord élégant et pointu et sa forme en “aile d’oiseau” fusionnant trois ponts, Lusine est un yacht qui se démarque dans tous les sens.

Bien que son extérieur saisissant, conçu par Omega Architects, soit sans aucun doute un spectacle spectaculaire. C’est l’intérieur minutieusement détaillé de Lusine, par Sinot Yacht Architecture and Design, qui a attiré l’attention de ceux qui ont eu la chance d’être embarqués.

“Nous faisons beaucoup de bateaux et nous n’avons jamais fait cela auparavant”, a déclaré le PDG de Heesen, Arthur Brouwer, à propos du superyacht, dont la construction a coûté environ 70 millions de dollars. “La quantité de détails est incroyable.”

Nommé d’après le mot arménien signifiant “lune”, l’intérieur de Lusine a été merveilleusement conçu pour combiner des éléments de l’océan et du ciel, avec des panneaux muraux et des tables ornés d’incrustations de nacre, ainsi que des sculptures bleu nuit.

Son mobilier est composé d’une combinaison particulière de matériaux, dont l’onyx blanc, ainsi que des bois rares et des métaux sur mesure.

Le navire, qui peut accueillir jusqu’à 12 personnes, est équipé d’un héliport à usage privé, ainsi que d’un garage à annexe. Avec une jauge brute de 1 079, Lusine est propulsé par deux moteurs diesel et peut atteindre une vitesse maximale de 17,5 nœuds.

Rougir

Le yacht à voile classique Blush, vu prendre les eaux d’Antigua, est actuellement en vente. Billy Black/Camper & Nicholsons

Ce magnifique voilier de 45 mètres construit par le chantier naval italien Perini Navi a été exposé à plusieurs reprises au Monaco Yacht Show depuis sa livraison en 2007. Cependant, son extérieur rouge vif et ses lignes sportives lui permettent de se démarquer toujours de la foule.

Conçu par l’éminent concepteur de yachts et architecte naval Ron Holland, le navire a récemment subi une refonte complète pour un coût d’environ 1,8 million de dollars, avec des travaux de rénovation achevés à la fois à l’extérieur et à l’intérieur.

Propulsé par un moteur diesel Caterpillar C-32, Blush est capable d’atteindre une vitesse de pointe de 13,5 nœuds et a une jauge brute de 315. Propriété du patron de la Formule 1 Eddie Jordan, il est actuellement mis en vente à un peu moins de 12,5 millions d’euros ( environ 12,2 millions de dollars) via la société de courtage Camper & Nicholsons.

Río

Rio, construit par le constructeur naval italien CRN, présente un intérieur plein de couleurs vives et éclatantes. Yachts CRN

Livré en mai, ce superbe superyacht de 62 mètres, composé d’une coque en acier et d’aluminium, a attiré beaucoup d’attention lors du salon de cette année en raison de son intérieur extraordinairement amusant.

De ses peintures murales peintes à la main sur le thème de la jungle à ses tapis ornés de panneaux de poissons et d’ornements en forme d’animaux, Rio est une explosion de couleurs vibrantes du début à la fin.

Construit par le constructeur naval italien CRN et conçu par Omega Architects, le navire, qui a une jauge brute de 1 218, est réparti sur quatre ponts et peut accueillir jusqu’à 12 invités dans ses six cabines colorées avec salle de bains privative. Il y a aussi une salle de sport à bord, avec un vélo Peloton, tandis que le club de plage dispose de sa propre table de massage.

Nommé d’après le premier chat de son propriétaire, Rio dégage une atmosphère chaleureuse et familiale assez unique, en particulier pour les superyachts de cette taille. “Il est impossible de ne pas traverser ce yacht sans sourire”, déclare un habitué du Monaco Yacht Show.

En quelque sorte

Kinda est la quatrième coque de la série entièrement en aluminium du constructeur naval italien Tankoa. Renzo Chelazzi

Parmi les superyachts les plus récents du Monaco Yacht Show, Kinda a également fait sensation, en partie grâce à son impressionnante piscine sur le pont avant.

Livré par le constructeur de yachts italien Tankoa plus tôt cette année, il présente un design extérieur et intérieur du célèbre designer de yachts de luxe Francesco Paszkowski.

Le navire est propulsé par un système de propulsion hybride qui a été conçu pour offrir une efficacité énergétique accrue, avec trois modes de croisière différents, diesel-mécanique, diesel-électrique et entièrement électrique.

Quatrième de la série S501 entièrement en aluminium de Tankoa après Vertige, Bintador et Olokun, Kinda a une jauge brute de 499 et peut accueillir confortablement jusqu’à 12 personnes dans ses six suites impressionnantes.

Giraud

Giraud est l’un des nombreux superyachts actuellement mis en vente. Stuart Pearce

Ce n’est peut-être pas l’un des superyachts les plus récents du Monaco Yacht Show, mais Giraud est sans doute l’un des plus accrocheurs en raison de son magnifique extérieur couleur sable, conçu par Luca Dini Design & Architecture.

Auparavant nommé Cacos V, le navire en aluminium de 40 mètres a été construit par le chantier naval italien Admiral et livré en 2013. Mis en vente avec un prix demandé de plus de 12,9 millions d’euros (environ 12,6 millions de dollars), il est équipé de cinq cabines, avec une capacité de 11 invités et une jauge brute de 479.

Giraud est propulsé par deux moteurs qui fournissent au superyacht une vitesse de croisière de 14,0 nœuds.

Envolée

L’extérieur inhabituel de Soaring garantit qu’il se démarque toujours. Olga Dromas/Bluei/Océan Indépendance

Un autre yacht de stature majestueuse, Soaring, œuvre du constructeur de superyachts allemand Abeking & Rasmussen, s’étend sur une longueur de 68,2 mètres.

Le propriétaire du navire aurait demandé un superyacht distinctif qui ne serait pas facilement confondu avec un autre, et le studio allemand Focus Yard Design y est certainement parvenu.

Livré en 2020, le superyacht à quatre ponts présente des lignes fluides et sportives, ainsi qu’une bande orange vif positionnée juste au-dessus de la ligne de flottaison qui le rend assez difficile à manquer.

Avec un volume intérieur de 1 541 tonnes brutes, il abrite six cabines, ainsi qu’une bibliothèque et un luxueux spa et club de plage.

Soaring est également en vente, avec un prix exorbitant de 98 millions d’euros.

Victorieux

Victorious – le plus grand superyacht à être construit en Turquie. Jeff Brown

Ce n’est pas tous les jours que vous pouvez inspecter un superyacht sur le marché pour 110 millions d’euros (environ 107 millions de dollars), mais les participants de cette année ont la possibilité de le faire. Mesurant 85 mètres, Victorious est certainement à la hauteur de son grand nom.

Il y a eu une augmentation de l’activité de construction navale en Turquie ces dernières années, et cet énorme navire du chantier naval turc Akyacht se trouve être le plus grand superyacht jamais construit dans le pays.

Équipé de 11 cabines avec salle de bains privative, ainsi que d’une suite parentale, le grand navire peut accueillir jusqu’à 20 invités. Son incroyable liste d’équipements comprend une salle de cinéma, un club de plage de 200 mètres carrés, un héliport et une salle de club de vin et de cigares avec une cheminée.

Correction : une version antérieure de cette histoire déformait la valeur des superyachts assemblés.