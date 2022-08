Au moment où papa tire sur l’ex-petit ami de sa fille décédée qui a tenté de casser la porte d’entrée pour la «tuer» dans les images de la sonnette de Ring

Les images d’HORREUR capturent le moment où un père américain a abattu l’ex-petit ami de sa fille alors qu’il tentait de s’introduire par effraction dans la maison familiale.

La confrontation choquante – filmée sur la caméra vidéo de la sonnette de la maison à Sidney, Ohio – montre le jeune homme de 22 ans tentant de forcer l’ouverture de la porte d’entrée après que la famille lui ait dit de s’en aller.

James Rayl tente de s’introduire dans la maison familiale à Sidney, Ohio

Il essaie de défoncer la porte en la frappant à plusieurs reprises sur l’épaule

Il est abattu par le père de son ex-petite amie

Il sonne à plusieurs reprises à la porte, ignorant les appels de l’intérieur de la maison à partir.

Attendant devant la porte, il croise les mains derrière le dos.

James Rayl, vêtu d’une casquette de baseball, d’un sweat à capuche bleu, d’un t-shirt et d’un short gris, tente alors de défoncer la porte en y faisant irruption de toute la force de son épaule.

Le père de l’ex-petite amie, Mitch Duckro, avertit Rayl qu’il est armé alors qu’il continue d’essayer d’entrer par effraction.

Alors que la porte est finalement forcée, trois coups de feu retentissent soudainement et Rayl titube, blessé.

Le clip le montre trébuchant sur les marches du porche avant de s’effondrer dans la cour avant.

Quelques minutes plus tard, un voisin Jeffrey Hereford apparaît dans le cadre marchant sur la pelouse du Duckro et disant: “Ne me tirez pas dessus.”

Se référant à M. Rayl, il a déclaré: “Il n’a pas d’arme.”

Il a été déclaré mort sur les lieux par les premiers intervenants, tandis qu’une autopsie ultérieure a révélé qu’il avait reçu deux balles dans les épaules et le dos, comme l’a rapporté le Sidney Daily News.

Dans un enregistrement effrayant de l’appel désespéré de la famille au 911 au moment de l’incident, obtenu par WHIO-TV 7, une femme décrit l’intrus comme son ex-petit ami alors qu’elle dit à son père que Rayl essaie de défoncer la porte.

« Papa, est-ce qu’il essaie de me tuer ? peut-on l’entendre dire.

Après que M. Duckro ait tiré sur Rayl, on entend sa fille lui dire: “Papa, tu n’aurais rien pu faire. Tu m’as sauvé la vie.”

La fusillade meurtrière a eu lieu le 31 juillet vers 11 heures.

Papa, essaie-t-il de me tuer ? Fille, Mitch Duckro

Les rapports indiquent que la fille de Duckro avait rompu sa relation avec Rayl un an et demi plus tôt, mais avait appelé et laissé un message vocal la nuit avant qu’il ne se présente chez elle.

Plus tôt ce mois-ci, un grand jury du comté de Shelby a voté 8 contre 1 contre l’inculpation de M. Duckro pour des accusations liées au meurtre, citant la loi “Stand Your Ground” de l’Ohio.

Cette loi controversée stipule qu’un propriétaire n’a pas l’obligation légale de se retirer de sa maison avant d’ouvrir le feu.

La nouvelle a enragé la famille de M. Rayl, qui a lancé une page Facebook réclamant justice.

Sa sœur Jessica Colbert a écrit dans un post récent : “Mitch lui a tiré dans le dos et l’a tué.

“J’espère que tes journées sont plus misérables qu’elles ne l’ont jamais été. Tu es une excuse dégoûtante d’être humain avec ta fille.”

Un voisin qui s’est occupé de Rayl blessé – après que la femme à l’intérieur ait refusé la demande d’un répartiteur de le faire – a déclaré qu’il n’avait pas vu Rayl entrer dans la maison.

« S’il est entré dans la maison, pourquoi a-t-il tiré à travers la porte ? le voisin Jeff Hereford est cité comme disant.

Cependant, une autre voisine, Denesa Goings, a déclaré aux journalistes qu’elle pensait que M. Duckro avait parfaitement le droit de tirer avec son arme.

Le shérif du comté de Shelby, Jim Frye, a déclaré: “Plusieurs conseils, y compris des conseils fournis par la famille de M. Rayl, ont fait l’objet d’une enquête par le bureau du shérif au cours de la semaine et aucune nouvelle information n’a été trouvée.”