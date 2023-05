Au moment où Moscou est bombardée par une vague de drones kamikazes lors d’une énorme contre-attaque à Kiev alors qu’une guerre à grande échelle arrive aux portes de Poutine

MOSCOU a été ravagé par une vague de frappes de drones kamikazes aujourd’hui lors d’une rare attaque contre la capitale russe.

On pense que les attaques sont l’œuvre des forces de Kiev après que l’Ukraine s’est engagée à répondre aux attaques de missiles sans précédent ces derniers jours.

Les attaques seraient l’œuvre des forces de Kiev 1 crédit : East2West

Explosions observées dans la capitale russe Moscou après une vague de frappes de drones 1 crédit : East2West

Des drones ont été vus survolant Rublyovka – non loin de sa résidence officielle à Moscou 1 crédit : East2West

Les frappes de drones ont déclenché des explosions dans plusieurs bâtiments – dont un immeuble d’appartements 1 crédit : East2West

Des drones ont été vus survolant Rublyovka – qui abrite de nombreux alliés les plus proches de Poutine et non loin de sa résidence officielle à Moscou.

Les quartiers riches de la capitale russe ont également été visés par l’attaque matinale.

Les frappes de drones ont déclenché des explosions dans plusieurs bâtiments, dont un immeuble d’appartements.

Des images semblaient montrer des drones volant au-dessus de leur tête avant d’être abattus.

Le maire de Moscou, Sergueï Sobianine, a déclaré : « Ce matin, à l’aube, une attaque de drone a causé des dégâts mineurs à plusieurs bâtiments.

« Tous les services d’urgence de la ville sont sur place (…) personne n’a été gravement blessé jusqu’à présent. »

Selon des informations locales, au moins 10 drones ont été abattus au-dessus de la ville – principalement dans les districts d’Istra, Krasnogorsk et Odintsovo.

Les attaques surviennent après que le chef du renseignement militaire ukrainien s’est engagé à réagir rapidement aux attaques sans précédent de drones et de missiles contre Kiev ces derniers jours.

Kyrylo Budanov a déclaré : « Tous ceux qui ont essayé de nous intimider en rêvant que cela aurait un effet, vous le regretterez très bientôt.

« Notre réponse ne tardera pas à venir. Bientôt tout le monde verra tout. »

L’Ukraine n’a pas commenté les frappes de drones de mardi sur Moscou.

Il n’était pas immédiatement clair si les drones avaient été lancés depuis la Russie.

Les rapports suggèrent que les attaques pourraient provenir de la région de Kalouga.

Mais il s’agit de la deuxième attaque contre Moscou après que deux drones ont frappé le Kremlin au début du mois dans ce qui a été qualifié de tentative d’assassinat contre Poutine.

Cela survient après que la Russie a lancé mardi une attaque avant l’aube contre Kiev, tuant au moins une personne et envoyant des habitants se précipiter dans des abris.

Au moins 20 drones ont été détruits par les forces de défense aérienne à Kiev après la troisième attaque russe contre la capitale au cours des dernières 24 heures, selon l’administration militaire de Kiev.

Le bourdonnement des drones pouvait être entendu au-dessus de la ville – suivi de fortes explosions alors qu’ils étaient abattus.

Une personne est morte et trois ont été blessées lorsqu’un immeuble de grande hauteur dans le quartier Holosiiv a pris feu.

La vague d’attaques – qui a commencé dimanche – comprenait une rare attaque de jour lundi.

Les forces russes ont tiré 11 missiles balistiques et de croisière sur Kiev, selon le chef d’état-major ukrainien, Valerii Zaluzhnyi.

« Ils ont tous été abattus », a-t-il dit.

Les débris des missiles sont tombés dans les quartiers du centre et du nord de Kiev, atterrissant au milieu de la circulation sur une route très fréquentée de la ville.

Le ministère russe de la Défense a déclaré avoir lancé lundi matin une série de frappes ciblant des bases aériennes ukrainiennes avec des missiles de précision à longue portée lancés par air.

CECI EST UNE HISTOIRE EN DÉVELOPPEMENT…

