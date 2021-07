Au moment où le box-office a atteint son rythme de croisière, la variante delta est apparue

Le week-end dernier, « F9 » d’Universal a enregistré le week-end d’ouverture le plus élevé de tous les films sortis pendant la pandémie avec un transport de 70 millions de dollars, et a contribué à porter le total du week-end à 98,7 millions de dollars, un autre record pour l’industrie.

Environ 80% des cinémas sont ouverts au public ce week-end et les restrictions de masques ont été assouplies pour ceux qui ont été vaccinés contre le coronavirus. Alors que les cinémas ont continué à rouvrir et que les cas de Covid ont diminué, les studios ont été confiants de publier des images à succès.

Plus de la moitié de la population américaine a reçu au moins une dose du vaccin, ce qui a entraîné une forte baisse du nombre de décès dus au Covid, selon les Centers for Disease Control and Prevention. Le nombre de nouveaux cas avait considérablement diminué ces dernières semaines, et reste nettement en deçà de son pic. Cependant, les responsables de la santé publique surveillent la propagation de la variante delta hautement contagieuse dans les communautés à faible taux de vaccination, ce qui a entraîné une augmentation récente des cas.

La crainte est qu’une augmentation des cas de variantes delta puisse entraîner une résurgence des restrictions en matière de santé et de sécurité non seulement au niveau national, mais international et dissuader les cinéphiles du monde entier de se rendre au cinéma.

Déjà, des villes comme Los Angeles ont choisi d’inverser les directives sur les masques, recommandant fortement que les personnes non vaccinées et vaccinées portent des masques dans les lieux publics comme les restaurants, les magasins et les cinémas. Les chaînes de cinéma ont déclaré à CNBC que les cinémas continueraient de respecter tous les mandats locaux.

« Chaque État assouplit les stratégies de masque, donc s’il y a une poussée, de nombreuses entreprises pourraient être touchées », a déclaré Eric Handler, analyste des médias et du divertissement chez MKM Partners. « J’espère que les vaccins pourront aider à le combattre suffisamment pour que ce ne soit pas un problème majeur. »

La directrice du CDC, Rochelle Walensky, a déclaré mercredi que les États-Unis ont un taux de vaccination élevé et que leurs vaccins très efficaces leur ont permis d’assouplir les restrictions de masque et les mesures de distanciation sociale. En comparaison, une grande partie du monde n’est toujours pas vaccinée et les preuves suggèrent actuellement que les vaccins développés en dehors des États-Unis ont été moins efficaces.

« Les perspectives mondiales restent également importantes, car les studios et les exposants surveillent de près les principaux marchés internationaux et la façon dont leurs différentes distributions de vaccins se déroulent au second semestre », a déclaré Shawn Robbins, analyste en chef chez Boxoffice.com.

Dans certains pays où la variante delta gagne du terrain, de nouvelles mesures de confinement ont été imposées.

La variante delta représente actuellement environ 25% des nouveaux cas séquencés aux États-Unis, et les responsables disent qu’ils s’attendent à ce qu’elle devienne la souche dominante dans le pays. Dans certains comtés, les taux de variantes delta peuvent atteindre 50 %, selon le CDC.

Le gouvernement américain est préoccupé par les poches des États-Unis où les taux de vaccination sont faibles. Au niveau national, environ 1 000 comtés des États-Unis ont une couverture vaccinale inférieure à 30%, a déclaré Walensky jeudi. Ces comtés sont principalement situés dans le Sud-Est et le Midwest et sont les plus vulnérables à l’infection à Covid, a-t-elle déclaré. L’agence constate déjà une augmentation des taux de maladie dans ces comtés en raison de la propagation accrue de la variante delta plus transmissible.

« L’industrie cinématographique, comme beaucoup d’autres, prend en compte des scénarios de variantes similaires à celui actuel dans le cadre des plans de réouverture depuis un certain temps et rien n’est tenu pour acquis », a déclaré Robbins. « Pour le moment, cependant, il n’y a aucune indication d’un impact imminent sur les cinémas nationaux tant que les personnes vaccinées restent protégées, comme l’ont largement rapporté les responsables de la santé. »

– CNBC Riche Mendez contribué à ce rapport.

Divulgation : Comcast est la société mère de NBCUniversal et CNBC. NBCUniversal est le distributeur de « F9 ».