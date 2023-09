Au moment où j’ai su : j’étais tellement fasciné par notre appel téléphonique que je n’ai pas remarqué que j’avais été volé

WIllow et Tara ont été l’un des premiers couples lesbiens à s’embrasser à la télévision grand public. Willow a rencontré Tara dans un groupe universitaire Wicca et est tombée amoureuse d’elle, ce qui a précipité la prise de conscience de Willow sur sa sexualité. La description de leur relation dans Buffy contre les vampires m’a aidée, alors âgée de 18 ans, à commencer à accepter ma propre identité queer.

Quand j’ai rejoint le forum en ligne de Buffy, la série venait de tuer Tara. Les supporters étaient en crise. La plupart des membres du forum étaient furieux et dévastés par la mort de Tara. Moi aussi, mais bientôt j’ai été distrait par d’autres sentiments.

J’ai rencontré Rachel sur un fil de discussion « association de mots » sur le tableau. Elle était amusante et facile à parler, et nous lui avons répondu si fréquemment et avec enthousiasme que nous avons ennuyé les modérateurs, qui ont rapidement fermé le fil de discussion.

Nous sommes passés au courrier électronique et avons commencé une correspondance intense. Nous avions le même âge, je vivais à Sydney, Rachel à Melbourne, et comme nous partagions nos mondes intérieur et extérieur, nous sommes très vite devenus des amis très proches.

Tandis que Willow sanglotait… J’ai pleuré aussi, imaginant la perspective de ne pas avoir Rachel dans ma vie.

Alors que mes sentiments pour elle s’approfondissaient, j’ai commencé à revoir la vieille Buffy. épisodes, qui avaient désormais une nouvelle signification. J’ai regardé Willow et Tara danser lentement sur I Can’t Take My Eyes Off You de Melanie Doane dans la saison cinq, et leur premier baiser plusieurs épisodes plus tard. Alors que Willow sanglotait sur Goodbye to You de Michelle Branch dans la saison six, j’ai pleuré aussi, imaginant la perspective de ne pas avoir Rachel dans ma vie.

Quelques mois après le début de notre correspondance par courrier électronique, je suis parti en sac à dos. Depuis les cybercafés, j’ai échangé des emails, des fanfictions et, enfin, des photos. J’ai regardé son beau visage et j’ai réalisé que j’étais tombé amoureux de Rachel avant de la voir dans la vraie vie. C’est à ce moment-là que nous avons prévu de parler au téléphone. En raison des appels longue distance exorbitants et des limites de la technologie en 2002, nous ne nous entendions pas jusque-là.

La première fois que j’ai parlé à Rachel, depuis une cabine téléphonique en Espagne, j’ai été tellement fasciné par sa voix que j’ai fini par me faire voler pendant l’appel. Normalement très vigilant, je n’ai remarqué la disparition de mes affaires que lorsque nous avons raccroché.

Ce jour-là en Espagne, après avoir raccroché (et déposé un rapport de police pour mes affaires volées), j’en étais sûr. En fait, je le savais depuis le début, mais l’entendre rire, son accent américain adouci par les années passées en Australie – au point que les gens l’appellent canadienne ou irlandaise – et ses questions réfléchies et curieuses m’en ont assuré.

Le couple lors de leur cérémonie de fiançailles en Australie, en 2013. « Notre histoire d’amour a commencé juste comme celle de Willow et Tara se terminait. Depuis, Rachel et moi nous sommes mariés plusieurs fois. Photographie : Sharon Fox/Fox Photography & Design Pty Ltd

Il nous a fallu encore un mois pour admettre nos sentiments l’un pour l’autre – un autre appel téléphonique important, cette fois après une rencontre en personne – et deux adieux dévastateurs à l’aéroport avant de commencer notre vie ensemble en 2004. Nous avons été célébrés par une véritable équipe de pom-pom girls d’amis queer. du forum, qui utilisait le contenu de Buffy pour exprimer son enthousiasme bien avant que les gifs et les mèmes ne deviennent courants. Les modérateurs se sont sentis coupables d’avoir fermé le fil de discussion dans lequel nous avions échangé des messages pour la première fois et ont lancé un nouveau fil de discussion « association de mots », nommé d’après le nom d’utilisateur de Rachel.

Notre histoire d’amour a commencé juste comme celle de Willow et Tara se terminait. Depuis, Rachel et moi nous sommes mariés à plusieurs reprises : une cérémonie de fiançailles australienne en 2013 ; un partenariat civil britannique, que nous avons ensuite converti en mariage lorsqu’il a été légalisé au Royaume-Uni ; et un mariage de protestation illégal lors d’un rassemblement australien pour l’égalité du mariage en 2017.

Nous sommes ensemble depuis 20 ans maintenant. Si nous devions comparer notre relation à 20 saisons d’une émission télévisée, nous avons eu beaucoup de comédie et de romance. Et même s’il y a eu des drames, nous avons toujours réussi à nous en sortir ensemble.

Aucun de nous ne s’attendait à trouver sa propre Willow ou Tara au tableau, mais grâce à Buffy, nous avons trouvé une relation magique.