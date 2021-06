Au moment où 350 soldats afghans se rendent aux talibans et des chars capturés alors qu’un groupe s’empare du tiers du pays quelques semaines avant la sortie de l’OTAN

C’est le moment où 350 soldats afghans se seraient rendus aux talibans alors que les militants capturaient des chars et des véhicules tout en s’emparant d’un autre district.

Le groupe terroriste continue d’accélérer sa campagne pour obtenir le contrôle ultime du pays déchiré par la guerre alors que les forces américaines et de l’OTAN se retirent, les djihadistes prenant déjà le contrôle d’un troisième Afghanistan.

Une séquence vidéo montrerait 350 soldats afghans se rendant aux talibans Crédit : Twitter

Un clip non vérifié semble montrer des militants saisissant des chars et d’autres véhicules Crédit : Twitter

Des images non vérifiées montrent que 350 soldats afghans se rendent aux talibans près de Kaboul alors qu’ils saisissent des armes et des munitions après avoir capturé une base stratégique dans la province de Ghazni.

Le district de Muqur est tombé aux mains des talibans après des mois de siège, selon un membre du conseil provincial et une source sécuritaire.

Des responsables ont déclaré lundi que des militants talibans ont pris le contrôle d’un autre district, lançant des attaques contre des points de contrôle et renforçant le contrôle d’un poste frontalier alors que les affrontements s’intensifient dans les provinces du centre et du nord de l’Afghanistan.

Un centre de santé dans le district de Muqur a été bombardé lundi matin, selon le directeur provincial de la santé Zaher Shah Nekmal, blessant cinq agents de santé.

Un autre clip non confirmé montrerait des dizaines de chars du régime de Kaboul saisis dans la province de Faryab.

La violence a fortement augmenté dans le pays alors que les forces étrangères s’efforcent de se retirer d’ici le 11 septembre et que les pourparlers de paix au Qatar n’ont pas réussi à faire des progrès significatifs.

Les talibans ont lancé une vague d’offensives dans tout le pays, notamment dans le nord, en dehors de leurs bastions sud.

Des images montreraient les talibans prenant le contrôle d’un autre quartier Crédit : Twitter

Dans la province centrale de Bamiyan, des combattants talibans ont attaqué plusieurs postes de contrôle de sécurité, entraînant de violents affrontements dans la nuit, selon Humayoon Elkhani, porte-parole de la police provinciale de Bamiyan.

Dans le nord de la province du Badakhshan, les talibans ont lancé des attaques coordonnées sur cinq districts pendant la nuit, mais ont été repoussés par les forces de sécurité afghanes, selon un porte-parole du gouvernement provincial.

Les talibans ont également toujours maintenu le contrôle de Shir Khan Bandar, une importante ville frontalière avec le Tadjikistan, après s’en être emparé la semaine dernière.

Shafiqullah Atayi, président de la Chambre de commerce et d’investissement d’Afghanistan, a déclaré que les talibans avaient nommé leurs propres membres pour diriger les bureaux de l’administration, mais que le commerce avait cessé.

Un porte-parole des talibans a déclaré qu’ils avaient nommé des responsables pour gérer le point de transit et qu’il était ouvert aux gens de traverser.

Pendant ce temps, la capitale afghane, Kaboul, a subi de graves pannes de courant ces derniers jours après qu’un pylône électrique dans la province centrale de Parwan a explosé ce week-end par des attaquants inconnus.

Un porte-parole de la compagnie nationale d’électricité Da Afghanistan, Breshna Sherkat, a déclaré qu’environ 35 pylônes électriques avaient explosé au cours des six derniers mois, mais ils n’étaient pas clairs sur qui était derrière les explosions.

Les talibans contrôlent désormais un tiers de l’Afghanistan et sont prêts à conquérir plus Crédit : Reuters

Les talibans sont impatients d’aller de l’avant avec leur plan depuis que le président Joe Biden a annoncé le retrait des troupes en avril et ont depuis continué à « la vitesse de l’éclair ».

Les forces djihadistes ont maintenant progressé à travers les zones rurales, les mettant à distance des grandes villes telles que Hérat et Kaboul.

Un récent rapport du renseignement américain a averti qu’ils pourraient prendre la capitale, Kaboul, dans les six mois.

Ils ont maintenant pris presque deux fois plus d’Afghanistan qu’il y a deux mois – suscitant des inquiétudes quant à la planification d’une offensive explosive cet été.

Les plans du président américain de retirer toutes les forces d’ici le 11 septembre ont été remis en question alors que les talibans continuent de narguer la puissance occidentale avec des « pressions importantes ».

Depuis mai, les talibans ont capturé au moins 69 des 407 districts afghans, dont certains étaient considérés comme des bastions du gouvernement.

On craint qu’ils ne lancent une offensive estivale explosive qui dépassera les pires craintes du gouvernement américain Crédit : AP

Les missions devaient se concentrer sur le territoire du sud et de l’est, bastions traditionnels des talibans, mais elles ont concentré leurs offensives de manière alarmante dans le nord.

Avec 142 districts sous leur contrôle, le groupe terroriste vise fermement les 170 qu’ils n’ont pas encore – mais au milieu de leur succès croissant, ils ont changé de tactique.

Leur séquence victorieuse menace d’annuler les efforts des deux décennies de service des États-Unis et de l’OTAN et de gaspiller les coûts colossaux de la « longue guerre ».

Le dernier rapport du ministère de la Défense de 2020 a révélé qu’ils avaient dépensé 815,7 milliards de dollars (586,7 milliards de livres sterling) – près de 1 000 milliards de dollars – pour la guerre.

Le Congrès américain a constaté qu’environ 19 milliards de dollars (13,6 milliards de livres sterling) avaient été perdus à cause du gaspillage, de la fraude et des abus entre mai 2009 et le 31 décembre 2019.

Sans parler des coûts humains – car on estime que 66 000 à 69 000 soldats afghans ont péri, tandis que l’UN Watchdogs a déclaré que 72 journalistes et 444 travailleurs humanitaires avaient perdu la vie.

L’ONU estime que près de 11 000 civils ont été tués ou blessés depuis qu’ils ont commencé à enregistrer des pertes en 2009.

Près de 2,7 millions d’Afghans ont été contraints de fuir le conflit, tandis que 4 autres millions sont désormais déplacés à l’intérieur de leur pays d’origine.

Il a épuisé les forces afghanes, voyant les troupes se plaindre d’être en infériorité numérique, sous-payées et fatiguées par 20 ans de combats.

Les djihadistes ont profité de leurs opposants fatigués, voyant certaines unités gouvernementales se rendre et négocier des accords avec eux au lieu de risquer de nouvelles effusions de sang.