Au moment exact où Messi a réalisé que l’Argentine avait remporté la Coupe du Monde de la FIFA, les fans pleurent de joie

Lionel Messi a mené l’Argentine à la victoire lors de la finale de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 et il n’y avait presque personne dans le monde qui n’ait pas été ému. Le moment exact où Messi a réalisé que l’Argentine avait scellé sa victoire sur la France a été filmé et a laissé les fans du GOAT les larmes aux yeux. La vidéo virale montre Messi tombant à genoux et s’effondrant alors que ses coéquipiers courent vers lui et qu’ils se font un câlin de groupe.

“Depuis que je regarde le football dans ma vie, je n’ai jamais vu un joueur autant aimé par ses coéquipiers. C’est divin”, a écrit un fan. “Ils ont dit qu’ils avaient joué pour le maillot mais ils ont aussi joué pour lui. Ils savent à quel point cela comptait pour lui”, a écrit un autre. Un autre fan a fait écho au sentiment en écrivant: «Ils l’ont joué pour Messi autant que pour le maillot. Je n’ai jamais rien vu d’approchant. Pleure depuis hier soir. Nous avons gagné. Le foot a gagné. Messi a gagné.”

« La passion brute. Capturé dans toute sa splendeur. Quelle vidéo”, a lu un tweet.

Mince. Hittin ‘droit dans les sensations. C’est magnifique Félicitations Leo. Le football EST et sera TOUJOURS le MEILLEUR sport sur cette planète. ❤️ https://t.co/GzT9sYMWpo – Papa Syurga (@MarkReuben94) 19 décembre 2022

Ils l’ont joué autant pour Messi que pour le maillot. Je n’ai jamais rien vu d’approchant. Pleure depuis hier soir. Nous avons gagné. Le foot a gagné. Messi a gagné. https://t.co/vjLz46JzFf— Barcha (@salini_desai) 19 décembre 2022

Les moments francs de Messi comme celui-ci peu de temps après la victoire sont devenus viraux sur les réseaux sociaux. Une vidéo montre la mère de Messi, Celia Maria Cuccittini, se précipitant sur le terrain et les caméras ont capturé le moment où le footballeur légendaire s’est tourné pour la regarder. Le duo mère-fils visiblement émotif a partagé un câlin et le moment laisse les fans du monde entier les yeux embués. Finalement, les fils de Messi qu’il partage avec sa chérie d’enfance Antonella Roccuzzo se sont également précipités sur le terrain.

