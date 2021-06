Au mois de la fierté, quelle chance a la loi sur l’égalité qui protège les LGBTQ ?

WASHINGTON – Près d’un demi-siècle après l’adoption par le Congrès de la première loi de protection contre la discrimination LGBTQ+, les législateurs devront à nouveau voter sur un projet de loi qui offrirait davantage de protections à la communauté.

Et tandis que certaines protections supplémentaires pour les personnes LGBTQ ont été confirmées par la Cour suprême l’année dernière, les experts disent qu’une législation fédérale est nécessaire pour protéger la communauté alors qu’un nombre croissant d’États adoptent des lois restreignant les droits des LGBTQ, et une Cour suprême plus conservatrice a signalé son désir renforcer les protections de la liberté religieuse.

La loi sur l’égalité – une législation radicale interdisant la discrimination sur la base du sexe, de l’orientation sexuelle et de l’identité de genre – sera bientôt votée au Sénat et, si elle est adoptée, se rendra sur le bureau du président Joe Biden.

Selon l’enquête du groupe de défense national GLAAD 2020 : un nombre écrasant d’Américains pensent que les personnes LGBTQ bénéficient de protections fédérales contre la discrimination qui ne leur sont en réalité pas disponibles, notamment une protection contre la discrimination dans le logement, les espaces publics et les prestations d’emploi.

Il est toujours légal de discriminer les personnes LGBTQ dans près de 30 États, a déclaré Serena Sonoma, coordinatrice des communications de GLAAD.

Voici comment la loi sur l’égalité lutterait contre certains de ces problèmes et ses chances de devenir une loi :

Ce que ferait la loi sur l’égalité

La loi sur l’égalité modifierait les lois fédérales existantes sur les droits civils – y compris la loi historique sur les droits civils de 1964 – pour étendre les protections aux Américains LGBTQ.

La loi sur les droits civils avait interdit la discrimination fondée sur la race, la couleur, la religion et l’origine nationale, et la loi sur l’égalité irait plus loin en incluant des protections fondées sur le sexe, l’orientation sexuelle et l’identité de genre.

Il interdirait également une telle discrimination dans les lieux publics, dans les transports et dans les programmes financés par le gouvernement.

En élargissant les droits civils fédéraux pour interdire la discrimination, cela fournirait les protections que de nombreux Américains pensent déjà inscrites dans la loi.

Bien que de nombreux États aient promulgué des lois anti-discrimination, des défenseurs, tels que la Human Rights Campaign, soutiennent que le « patchwork » actuel de lois entre les États rend les Américains LGBTQ vulnérables à la discrimination. Ils disent que cela ferait des progrès significatifs vers des protections juridiques pour tous les Américains.

Cela pourrait également affecter ce qui est enseigné dans les salles de classe en permettant des protections au sein de l’éducation, en particulier sur la façon dont les enseignants mettent en œuvre un programme d’études inclusif LGBTQ : un programme d’études inclusif LGBTQ fait défaut dans de nombreuses salles de classe. À l’échelle nationale, moins de 20 % des répondants à l’enquête nationale sur le climat scolaire 2019 de GLSEN ont déclaré avoir appris des représentations positives des personnes, de l’histoire ou des événements LGBTQ+ dans leurs écoles.

Passé la maison à peu près sur les lignes de parti

La Chambre a adopté le projet de loi en février sur un vote largement partisan. Les législateurs ont adopté la loi sur un 224-206 avec trois républicains votant avec tous les démocrates.

Le représentant David Cicilline, DR.I., qui a introduit la mesure de la Chambre, a déclaré que « chaque Américain mérite le respect et la dignité », et que la loi sur l’égalité, si elle devenait loi, « garantirait que les Américains LGBTQ peuvent vivre sans discrimination ».

Il a dit qu’il était important d’adopter la loi parce que de nombreux Américains pensaient que les protections étaient déjà inscrites dans la loi. L’idée que les Américains pourraient se voir refuser le service dans un restaurant simplement en raison de leur orientation sexuelle « ne correspond pas à notre compréhension de base de l’équité et de l’égalité », a-t-il déclaré.

La Chambre a également adopté une version similaire du projet de loi en mai 2019, mais elle est morte au Sénat alors contrôlé par les républicains.

Un avenir incertain au Sénat

Le projet de loi fait maintenant face à un avenir incertain au Sénat, qui est divisé à 50-50 entre les membres républicains et démocrates, le vice-président Kamala Harris jouant un rôle décisif.

Il faudrait au moins 10 républicains pour voter avec tous les démocrates pour faire avancer le projet de loi au-delà d’un obstacle procédural clé appelé l’obstruction systématique.

Le chef de la majorité au Sénat, Chuck Schumer, DN.Y., a écrit à ses collègues vendredi qu’il soumettrait le projet de loi au vote avant la fin du mois de juin, qui est le mois de la fierté.

Plus tôt, il avait déclaré qu’il utiliserait ses pouvoirs de chef de la majorité pour soumettre le projet de loi et oserait les républicains voter contre.

Cependant, plusieurs républicains du Sénat ont exprimé leur crainte que la législation puisse porter atteinte à la liberté religieuse ou entraîner des inégalités dans les compétitions sportives si des femmes transgenres affrontent des femmes cisgenres.

En mars, les sénateurs de la commission judiciaire se sont battus sur la législation, avec le sénateur Ted Cruz, R-Texas, affirmant que « ce n’était pas l’affaire du gouvernement ce que les adultes consentants font dans leur propre chambre. Ce n’est pas l’affaire du gouvernement la sexualité l’orientation ou l’identité de genre des adultes dans leur propre vie.

Au contraire, a fait valoir Cruz, la loi sur l’égalité « n’est pas à ce sujet. Ce projet de loi vise à obliger les hommes biologiques à être autorisés à participer aux sports féminins et … à poursuivre les pasteurs et les églises s’ils enseignent des enseignements bibliques sur la sexualité et la moralité. «

Le sénateur Cory Booker, DN.J., a fait valoir que la religion était utilisée comme un bouclier pour protéger la discrimination, déclarant : « Nous avons vu ce phénomène de religion être utilisé pour justifier l’esclavage, la ségrégation, l’interdiction du mariage interracial.

Le débat à la chambre haute intervient alors que les droits des LGBTQ sont devenus un sujet politique litigieux à l’échelle nationale, de plus en plus d’États adoptant une interdiction controversée des athlètes transgenres participant à des sports féminins, comme le gouverneur républicain de Floride Ron DeSantis promulguant la mesure le premier jour de Mois de la fierté.

Biden a exhorté le Congrès à l’adopter

Biden a déclaré que la signature du projet de loi était l’une de ses principales priorités législatives – une qui n’a pas été accomplie au cours de ses 100 premiers jours au pouvoir.

Il a exhorté le Congrès en avril, lors de son premier discours à une session conjointe du Congrès, à adopter la loi sur l’égalité « pour protéger les droits des Américains LGBTQ ».

Biden s’est engagé à le signer au cours de ses 100 premiers jours de mandat, ce qui n’était pas possible car ce n’était pas par le biais du Congrès, mais l’un de ses premiers actes de soutien à la communauté transgenre a été de lever l’interdiction du président Donald Trump sur les troupes transgenres.

Le premier jour de son mandat, il a signé un décret mettant en œuvre une décision de la Cour suprême déclarant illégale la discrimination au travail anti-LGBTQ en tant que forme de discrimination fondée sur le sexe.

Le premier jour du mois de la fierté, Biden a de nouveau appelé « le Congrès à adopter la loi sur l’égalité, qui garantira la protection des droits civils des personnes et des familles LGBTQ + à travers notre pays ».

« Bien que je sois fier des progrès réalisés par mon administration pour faire progresser les protections de la communauté LGBTQ+, je ne me reposerai pas tant que la pleine égalité des Américains LGBTQ+ ne sera finalement pas atteinte et codifiée dans la loi », a poursuivi Biden.

GLAAD a compilé une liste de ressources pour les personnes transgenres ici.

Contributeurs : Christine Fernando, John Fritze, Elinor Aspegren