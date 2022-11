Au moins un mort et plusieurs blessés dans deux explosions aux arrêts de bus de Jérusalem | Nouvelles du monde

Au moins une personne est morte après deux explosions à des arrêts de bus à Jérusalem dans ce que la police israélienne qualifie d’attaque palestinienne présumée.

Une explosion s’est produite le long d’une autoroute menant hors de la ville qui est généralement bondée de navetteurs, et une seconde a été signalée dans le quartier de Ramot, au nord de la ville, 30 minutes plus tard.

Il survient au milieu de fortes tensions entre Israël et Palestiniens après des mois de raids israéliens en Cisjordanie occupée et une série d’attaques meurtrières contre des Israéliens qui ont tué 19 personnes.

Plus de 130 Palestiniens ont été tués dans les combats israélo-palestiniens en Cisjordanie et à Jérusalem-Est cette année, faisant de 2022 l’année la plus meurtrière depuis 2006.

L’armée israélienne affirme que la plupart des Palestiniens tués étaient des militants. Mais des jeunes lanceurs de pierres qui protestaient contre les incursions et d’autres non impliqués dans les affrontements ont également été tués.

Yosef Haim Gabay, un médecin qui était sur les lieux lorsque la première explosion s’est produite, a déclaré à la radio militaire qu'”il y a des dégâts partout ici” et que certains des blessés saignaient abondamment.

Les services de secours israéliens ont déclaré que quatre personnes avaient été grièvement blessées dans les explosions, avec au moins 14 blessés au total.