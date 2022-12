Au moins un mort et plusieurs blessés alors que la capitale ukrainienne Kyiv pilonne avec des missiles avec un hôtel et des maisons touchés

Au moins une personne a été tuée après que plusieurs missiles ont pilonné Kyiv – touchant un hôtel et des maisons.

Les habitants terrifiés ont été invités à se mettre à l’abri alors que des explosions et des sirènes de raid aérien retentissaient dans la capitale ukrainienne.

Des explosions ont été entendues à travers Kyiv samedi Crédit : Reuters

Un hôtel de la capitale a été gravement endommagé Crédit : AP

Plusieurs missiles ont été tirés sur Kyiv Crédit : Getty

Le maire de la ville, Vitali Klitschko, a déclaré que les districts de Solomyansk, Pechersk et Holosiivsk avaient été touchés.

Il a également confirmé qu’au moins une personne est décédée et que plusieurs autres ont été blessées.

Klitschko a écrit sur Telegram: “Il y a de la destruction. Les sauveteurs et les médecins suivent sur les lieux.”

Dix explosions ont été entendues dans le centre de Kyiv peu après que les responsables ukrainiens ont averti d’une autre attaque de missile à grande échelle par Moscou sur l’Ukraine.

Des images choquantes révèlent les conséquences des frappes, avec une partie de l’hôtel Alfavito détruite et des débris éparpillés dans la rue.

Le gouverneur de la région environnante de Kyiv, Oleksiy Kuleba, a averti peu de temps à l’avance d’une éventuelle attaque de missiles entrants et a déclaré que les défenses aériennes de la région engageaient des cibles.

Il a écrit sur Telegram après que plusieurs explosions ont secoué la capitale : “Le pays terroriste a lancé plusieurs vagues de missiles. Ils nous souhaitent une bonne année. Mais nous persévérerons.”

Cela survient après que la Russie a pilonné l’Ukraine avec au moins 120 missiles jeudi dans l’un des plus gros bombardements de la guerre à ce jour.

Des vagues de roquettes tirées depuis la mer et les airs ont visé de grandes villes, notamment Kyiv, Kharkiv à l’est et Lviv et Odessa à l’ouest.

Des explosions ont été entendues dans tout le pays et au moins trois personnes auraient été blessées à Kyiv, dont une fille de 14 ans.

Des photos montraient aujourd’hui les épaves en feu de maisons privées dans le quartier de Darnitsa de la capitale.

Kyrylo Tymoshenko, chef adjoint du bureau du président, a déclaré: “Voilà à quoi ressemble la terreur du Nouvel An russe.”

Les victimes ont été transportées d’urgence à l’hôpital après que des maisons ont été touchées par les débris de l’un des 16 missiles abattus au-dessus de Kyiv, a déclaré le maire Vitaliy Klitschko.

Vladimir Poutine s’est tourné vers la terreur des civils avec des frappes de missiles après des revers humiliants sur le champ de bataille.

Beaucoup ont ciblé les réseaux d’énergie et d’eau, espérant geler les Ukrainiens pendant le rude hiver.

Mercredi, des familles désespérées ont été forcées de fuir Kherson nouvellement libérée après des bombardements impitoyables par les troupes russes.

D’énormes files d’attente se sont formées aux points de contrôle alors que des centaines d’Ukrainiens tentaient désespérément de se mettre en sécurité.

Les gens ont été invités à se mettre à l’abri alors que les sirènes des raids aériens retentissaient Crédit : Reuters

Plusieurs personnes ont été blessées après que des missiles ont frappé Kyiv Crédit : Reuters

Au moins une personne a été tuée Crédit : Reuters