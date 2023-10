NEW DELHI — Une explosion dans un centre de congrès du sud de l’Inde a tué au moins une personne et en a blessé plus de 20 autres dimanche, ont annoncé les autorités.

Des centaines de fidèles Témoins de Jéhovah étaient rassemblés pour une séance de prière au Samra International Convention Center, dans la ville de Kalamassery, dans l’État du Kerala, lorsque l’explosion a eu lieu, a indiqué la police sans fournir plus de détails.

Les blessés ont été transportés à l’hôpital pour y être soignés.

Le ministre en chef du Kerala, Pinarayi Vijayan, a déclaré aux journalistes que la police enquêtait sur ce « malheureux incident ».

La police et le personnel médical ont été mis en état d’alerte dans tout l’État.

