Au moins un mort dans une explosion dans le centre d’Istanbul, cause inconnue – gouverneur, médias

Une explosion au centre d’une rue piétonne animée du centre d’Istanbul a fait au moins un mort et d’autres blessés et a fui les lieux de l’explosion de feu, selon le gouverneur local, des vidéos publiées et des médias turcs.

La chaîne de télévision publique TRT et d’autres médias ont montré des ambulances et des policiers se rendant sur les lieux de la populaire rue Istiklal d’Istanbul, dans le quartier de Beyoglu. L’agence publique Anadolu a déclaré que la cause de l’explosion n’était pas encore connue.

Le poste de police voisin de Kasimpasa a déclaré que tous les équipages étaient sur les lieux mais n’a donné aucun autre détail.