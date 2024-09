Au moins un mort après que Pawnee a été frappée par une forte tempête jeudi soir La ville de Pawnee a connu de fortes tempêtes accompagnées de fortes rafales de vent jeudi soir, faisant au moins un mort et des dégâts dans toute la région. Mise à jour : 22h06 CDT 19 septembre 2024

C’EST KOCO FIVE NEWS À 10 HEURES ET LES DERNIÈRES NOUVELLES. NOUS SUIVONS CE SOIR. UNE PERSONNE EST MORTE APRÈS QUE DES TEMPÊTES VIOLENTES ONT FRAPPÉ UNE PARTIE DE NOTRE ÉTAT. LE BUREAU DU SHÉRIF DU COMTÉ DE PAWNEE A INDIQUÉ À NOS PARTENAIRES DE CONTENU À TULSA QUE LE DÉCÈS S’EST PRODUIT LORSQU’UN CAR-MOBILE S’EST RENVERSÉ PRÈS DU LAC PAWNEE. NOUS AVONS UNE VIDÉO DE CETTE ZONE. REGARDONS ICI. ELLE MONTRE PLUSIEURS CAR-MOBILE RENVERSÉS, DONC LE TÉLÉSPECTATEUR QUI A FILMÉ CELA FERA UN PANORAMIQUE SUR LE LAC ET ZOOMERA EN QUELQUES-UNS DE CES CAR-MOBILE RENVERSÉS. VOUS VOYEZ ÉGALEMENT L’INTERVENTION D’URGENCE MASSIVE AUTOUR DU LAC PAWNEE. CE N’EST PAS LA SEULE ZONE OÙ NOUS AVONS VU DES DÉGÂTS ET DES DÉBRIS. NOUS AVONS ÉGALEMENT REÇU CETTE VIDÉO. ET VOUS REMARQUEREZ QUE C’EST UNE VIDÉO DE DÉGÂTS DE JOUR SUR LE BORD DE LA ROUTE. ET LE SPECTATEUR QUI A ENVOYÉ CELA A DIT QUE CES DÉGÂTS ÉTAIENT DUS À LA PREMIÈRE VAGUE DE TEMPÊTES QU’ILS ONT REÇUE. DONC CETTE PERSONNE AFFIRME QUE PAWNEE A ÉTÉ TOUCHÉ DEUX FOIS CE SOIR. LA VILLE DE PAWNEE A PUBLIÉ SUR FACEBOOK CE SOIR, EN DIT EN PARTIE QUE NOUS AVONS BESOIN QUE LES GENS RESTENT CHEZ LEURS DOMICILE PENDANT QUE LES ÉQUIPES D’URGENCE TRAVAILLENT ET IDENTIFIENT TOUTES LES ZONES TOUCHÉES. NOUS AVONS DES POTEAU ÉLECTRIQUES DANS TOUTE LA VILLE ET NOUS AVONS APPELÉ LES URGENCES POUR RETOURNER L’ÉLECTRICITÉ. IL Y A UNE QUANTITÉ IMPORTANTE DE DÉGÂTS. PLUSIEURS FERMETURES DE ROUTES ET ÉQUIPES D’URGENCE DANS TOUTE LA VILLE, ET EN CONSULTANT LA CARTE DES PANNES DE COURANT DANS TOUT L’ÉTAT EN CE MOMENT, 3100 CLIENTS SONT SANS COURANT EN CE MOMENT DANS LA PARTIE CENTRALE NORD DE NOTRE ÉTAT, ET DANS LES ÉCOLES PUBLIQUES DE PAWNEE. J’AI PUBLIÉ SUR FACEBOOK CE SOIR POUR DIRE QUE TOUTES LEURS ACTIVITÉS DE RETOUR À LA MAISON DOIVENT ÊTRE ANNULÉES EN RAISON DE LA MÉTÉO. VOUS DÉTESTEZ ÇA POUR CETTE COMMUNAUTÉ. FAISONS INTERVENIR NOTRE MÉTÉOROLOGUE EN CHEF DAMON LANE DÈS MAINTENANT. DAMON, JE VEUX DIRE, UN AUTRE RAPPEL QU’ICI DANS L’OKLAHOMA, LES TEMPS VIOLENTS SONT POTENTIELLEMENT TOUJOURS DE SAISON. ÇA L’EST CERTAINEMENT. ET DONC JE VEUX VOUS RAMENER À COMMENT CES TEMPÊTES ONT RESSEMBLÉ, MÊME IL Y A QUELQUES MOMENTS. LE SERVICE MÉTÉOROLOGIQUE NATIONAL DE TULSA A ÉMIS UN AVERTISSEMENT D’ORAGE VIOLENT POUR PAWNEE LORSQUE LES TEMPÊTES ARRIVAIENT. LES TEMPÊTES ONT ÉTÉ AVERTIES POUR DES VENTS DE GRÊLE DE LA TAILLE D’UNE BALLE DE GOLF DE 70. MAIS REGARDEZ CE QUI SE PASSE JUSTE AU MOMENT OÙ CETTE TEMPÊTE PASSAIT SUR PAWNEE. VOUS LA VOYEZ S’ÉCLAIRER TOUT D’UN COUP, UN PEU D’INFLUENCE DANS CELA AUSSI. ET PUIS UNE AUTRE SÉQUENCE D’ORAGES EST ARRIVÉE JUSTE DERRIÈRE ELLE. ET NOS STATIONS MESONET D’OKLAHOMA, QUI SONT SITUÉES À PAWNEE ÉGALEMENT, ONT ENREGISTRÉ UNE RAFALE DE VENT DE 72 MILLES PAR HEURE. DONC, DES TEMPÊTES ASSEZ INTENSES ONT TRAVERSÉ CETTE PARTIE DE L’ÉTAT. LAISSEZ-MOI VOUS MONTRER EXACTEMENT CE QUE NOUS SAVONS ICI. RENDEZ-VOUS SUR WRC 2, CAR UNE FOIS DE PLUS, LA TEMPÊTE A ÉTÉ AVERTIE POUR DES BALLES DE GOLF, DE LA GRÊLE ET DES VENTS DE 70 MILLES À L’HEURE. ELLE S’EST INTENSIVEMENT INTENSIVÉE JUSTE AU-DESSUS DE LA VILLE. ET C’EST DONC QUE LE SERVICE MÉTÉOROLOGIQUE SORTIRA ET ÉVALUERA CERTAINEMENT LORSQUE LE SOLEIL SE LEVERA DEMAIN. TORNADE, MICROBURST. MAIS UNE FOIS DE PLUS, NOUS AVONS VU CE VENT ENREGISTRÉ DE 72 MILLES À L’HEURE EN VILLE. DONC, CETTE PÉRIODE DE L’ANNÉE QUAND NOUS AVONS CE TY