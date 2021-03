Au moins un mort à Mandalay alors que les manifestations anti-coup d’État persistent au Myanmar (VIDEOS)

Un autre décès a été signalé à Mandalay, la deuxième plus grande ville du Myanmar, alors que les forces de sécurité ont ouvert le feu sur des manifestants protestant contre le gouvernement militaire qui a pris le pouvoir il y a plus d’un mois.

Des manifestations ont eu lieu dans tout le pays vendredi, les habitants de Mandalay subissant des violences plus meurtrières alors que la police se heurtait aux manifestants.

«L’âge de pierre est révolu, nous n’avons pas peur parce que vous nous menacez» les manifestants ont scandé en marchant dans les rues.

Cependant, dans des scènes rappelant mercredi, le jour le plus meurtrier depuis la prise du pouvoir par l’armée le 1er février, les forces de sécurité ont tiré sur des manifestants, tuant au moins un, selon les médias locaux et des témoins oculaires.

RUPTURE: Un civil a été abattu à Mandalay vendredi après-midi lorsque des manifestants anti-régime ont été réprimés par la police anti-émeute et des soldats.#WhatIsHappeningInMyanmar#RejectMilitaryCoup pic.twitter.com/IYMulpPma1 – L’Irrawaddy (Eng) (@IrrawaddyNews) 5 mars 2021

Un journaliste local mentionné Ko Zaw Myo, 27 ans, a été tué par la police anti-émeute “Tout en défendant avec la” grève des ingénieurs “à Mandalay” tandis que d’autres ont affirmé qu’il n’était qu’un spectateur innocent.

«Ce n’était pas un manifestant. Il ne les a pas affrontés non plus. Cela ne s’est produit qu’après la dispersion due aux coups de feu. Il a aidé à nettoyer la route. Bien qu’il n’y ait personne sur la route, il a reçu une balle dans le cou et est mort », a déclaré un témoin local à Eleven Myanmar.

D’autres vidéos et images sont apparues en ligne montrant les tactiques brutales des agents des forces de l’ordre alors qu’ils tentent de sévir contre le mouvement de protestation.

Les terroristes du SAC jurent les gens qui restent chez eux et tirent même des pistolets à pompe dans leur direction. Ce n’est pas sûr pour tout le monde. #MilkTeaAlliance#WhatsHappeningInMyanmar # Mar5Coup pic.twitter.com/48m4JmED4x – Yoona Kim (@stephan_ieK) 5 mars 2021

Certaines vidéos semblent montrer des décès supplémentaires.

Au moins 38 personnes sont décédées mercredi lorsque la police a tiré sur des manifestants dans tout le pays au milieu de nombreux récits faisant état de nouvelles brutalités policières. Deux garçons, âgés de 14 et 17 ans, figuraient parmi les personnes tuées, a déclaré l’organisation caritative Save the Children.

Christine Schraner Burgener, envoyée de l’ONU au Myanmar, a déclaré que les experts lui avaient dit que la police utilisait probablement des mitraillettes 9 mm, des balles réelles, alors qu’elle tirait sur les manifestants.

