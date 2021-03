Lors de l’audience de jeudi, les dirigeants de sociétés technologiques ont eu des réactions différentes à la proposition de Welch. | Daniel Acker / Bloomberg via Getty Images

Lors d’une audition avec les PDG de la technologie, le représentant Peter Welch a demandé s’ils seraient ouverts à une nouvelle agence fédérale axée sur les plateformes de médias sociaux.





Comment le Congrès peut-il réguler au mieux la monstruosité qu’est Facebook? Lors d’une audition du comité de l’énergie et du commerce de la Chambre sur les médias sociaux, l’extrémisme et la désinformation jeudi, le représentant Peter Welch (D-VT) a proposé une suggestion créative: une nouvelle agence gouvernementale, un peu similaire à la Federal Trade Commission, qui fournirait surveillance des entreprises de médias sociaux.

Tout comme la FTC ou la Securities and Exchange Commission (SEC), Welch a fait valoir qu’une telle agence serait dotée d’experts en politique et en technologie et pourrait se concentrer sur un large éventail de questions, des normes de contenu et de la confidentialité des données à la désinformation et à la désinformation.

Le PDG de Facebook Mark Zuckerberg, le PDG de Google Sundar Pichai et le PDG de Twitter Jack Dorsey étaient à l’audience et le représentant Welch leur a demandé directement s’ils soutiendraient une telle agence, qu’il a décrite comme «la création par le Congrès d’une agence publique. .. qui a le pouvoir d’élaboration de règles et d’application pour être un représentant permanent du public pour aborder ces problèmes émergents. »

Zuckerberg a déclaré au comité de la Chambre que la proposition de Welch pourrait être «très efficace et positive», notant qu’une telle agence pourrait aider à des «compromis complexes» entre les valeurs de confidentialité, de concurrence, de sécurité et de libre expression. Jack Dorsey de Twitter a déclaré qu’il aurait un «esprit ouvert» à l’idée, en fonction des détails sur la façon dont une telle entité fonctionnerait dans la pratique. Pendant ce temps, Pichai de Google a déclaré qu’il « s’en remettrait au Congrès » sur la question, mais a convenu qu’une « expertise » était nécessaire.

«Les entreprises de médias sociaux innovent et changent constamment, et le Congrès ne peut pas suivre, mais une entité gouvernementale dédiée qui peut s’adapter et surveiller rapidement et efficacement le peut», a suggéré Welch dans une lettre envoyée aux autres membres du Congrès avant l’audience de jeudi . La lettre, qui a été consultée par Recode, suggère que cette entité aurait la flexibilité de traiter un large éventail de problèmes soulevés par les plateformes de médias sociaux, y compris la confidentialité et la sécurité des données, la modération du contenu et les protections en matière de responsabilité.

Dans la course au ️ & – les réseaux sociaux ont perpétué des boucles de désinformation. @EnergyCommerce a tenu une audience au cours de laquelle j’ai dévoilé mon projet de créer une agence chargée de réglementer leur pouvoir incontrôlé. Je travaille pour donner un élan à cette idée. Êtes-vous d’accord? pic.twitter.com/flcoUKXarz – Représentant Peter Welch (@PeterWelch) 25 mars 2021

La suggestion de Welch s’est démarquée lors de l’audience, qui a duré plus de cinq heures et a largement passé en revue les préoccupations actuelles des républicains et des démocrates concernant les plateformes de médias sociaux, y compris la désinformation, la discrimination en ligne, le bien-être des enfants sur les médias sociaux et la modération du contenu.

Ce n’est pas non plus la première fois que quelqu’un propose une nouvelle agence gouvernementale pour réglementer les entreprises de médias sociaux ou de technologie. Paul Barrett, professeur à NYU et directeur adjoint du Stern Center for Business and Human Rights, a appelé à l’ajout d’un «bureau numérique» à la FTC ou à la création d’une nouvelle «agence de régulation numérique» qui garantirait que les plates-formes répondent à certains normes. Un projet de loi proposé l’année dernière par les sens. Brian Schatz (D-HI) et John Thune (R-SD), le «Platform Accountability and Consumer Transparency Act», appelle de la même manière la FTC à jouer un rôle plus affirmé dans la supervision des entreprises de médias sociaux. . D’autres ont suggéré que le Congrès adopte une législation créant des lignes directrices en matière de responsabilité et de transparence pour les entreprises de médias sociaux, et laissant à une autre agence le soin de s’assurer que les entreprises respectent ces lignes directrices.

On ne sait pas quelle est la probabilité que le Congrès crée une nouvelle agence fédérale pour réglementer les médias sociaux ou élargir le champ d’application d’une autorité fédérale existante à cette fin. Mais l’audition de jeudi suggère que l’enthousiasme pour sévir contre ces plates-formes reste fort.

