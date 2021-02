WASHINGTON – Alors que le président Joe Biden s’emploie à rouvrir la plupart des écoles publiques du pays au cours de ses 100 premiers jours, la Maison Blanche a clarifié ses repères mardi, donnant un objectif moins ambitieux que certains parents pourraient vouloir entendre.

La secrétaire de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki, a déclaré mardi que l’objectif de Biden était que plus de 50% des écoles aient « un peu d’enseignement » en personne « au moins un jour par semaine » – pas nécessairement complètement rouvert – d’ici le 100e jour de sa présidence.

« J’espère que c’est plus », a déclaré Psaki. « Et de toute évidence, c’est autant que sûr dans chaque école et district local. »

Lorsqu’il a annoncé son objectif en décembre, Biden a déclaré qu’il visait à faire en sorte que « la majorité de nos écoles » soient ouvertes dans les 100 jours.

Plus:Joe Biden appelle les femmes au chômage et les enfants non scolarisés à une « urgence nationale »

Mais dans le plan de Biden pour vaincre la pandémie COVID-19, publié lors de sa première journée complète au pouvoir, la Maison Blanche a abaissé son marqueur, affirmant que l’objectif ne s’applique qu’à « une majorité d’écoles K-8 », pas aux lycées.

Dès le départ, Biden a clairement indiqué que l’objectif dépendait du financement du Congrès ainsi que des villes et de l’État adoptant des mesures de sécurité appropriées.

La Maison Blanche a souligné la publication prochaine de directives de sécurité par les Centers for Disease Control and Prevention, attendue plus tard cette semaine, afin de fournir une orientation aux écoles qui restent fermées en personne et se limitent à l’apprentissage virtuel.

Plus:Votre enfant pourrait ne pas retourner dans une salle de classe cette année. Les syndicats d’enseignants sont-ils responsables?

Biden a également proposé 130 milliards de dollars pour la réouverture des écoles dans sa facture de secours de 1,9 billion de dollars COVID-19. L’argent aiderait à financer l’augmentation du personnel pour réduire la taille des classes, des modifications aux bâtiments pour améliorer la ventilation et des équipements de protection pour atténuer la propagation de l’infection. Cela pourrait également servir à élargir les possibilités d’apprentissage pour les étudiants qui ont pris du retard.

« Je pense qu’il est temps pour les écoles de rouvrir en toute sécurité – en toute sécurité », a déclaré Biden dans une interview sur CBS ce week-end. «Il faut avoir moins de monde dans la classe, il faut avoir des systèmes de ventilation qui ont été retravaillés».

Les écoles fermées, qui sont concentrées dans les villes, sont confrontées à des défis de réouverture qui n’existaient pas il y a quelques mois.

Lors d’un appel le mois dernier avec les dirigeants des syndicats d’enseignants, le Dr Anthony Fauci, le plus grand spécialiste des maladies infectieuses du gouvernement fédéral, a suggéré que le calendrier de Biden pour rouvrir la plupart des salles de classe K-8 pourrait ne pas être réaliste en raison de nouvelles variantes du virus qui lui permettent de se propager davantage. facilement.

« Cela peut ne pas arriver parce qu’il peut y avoir des circonstances atténuantes », a déclaré Fauci, « mais ce qu’il veut vraiment faire, c’est tout ce qui est en son pouvoir pour y parvenir. »

La Maison Blanche n’a pas immédiatement répondu aux questions des États-Unis AUJOURD’HUI cherchant à connaître le nombre d’écoles fonctionnant actuellement en personne.

La publication Education Next a mené une enquête auprès des parents en novembre et décembre qui a révélé que 28% des élèves assistent à des cours en personne et 19% des élèves sont dans des modèles hybrides avec des cours en ligne et des cours en personne variant d’un à cinq jours par semaine. . L’enquête a révélé que plus de la moitié des étudiants américains reçoivent un enseignement entièrement à distance.

Mais selon Burbio, une entreprise qui regroupe les calendriers des districts scolaires, le nombre de districts passant de l’enseignement entièrement virtuel à l’enseignement en personne partiel ou complet a déjà dépassé l’objectif de 50% défini par la Maison Blanche.

Burbio a constaté que 40% des élèves américains sont dans des districts scolaires offrant un enseignement en personne à plein temps, même si les parents peuvent continuer à choisir l’école à distance pour des raisons de sécurité. Selon Burbio, 25% des élèves fréquentent des écoles partiellement en ligne, tandis que 35% des élèves fréquentent des écoles entièrement en ligne.

La rédactrice Erin Richards et l’Associated Press ont contribué à ce rapport. Rejoignez Joey Garrison sur Twitter @joeygarrison.