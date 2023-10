Au moins un Israélien tué et plusieurs auraient été pris en otage alors que des hommes armés du Hamas traversaient la frontière

Le Hamas a lancé un barrage de roquettes sur Israël aux premières heures de samedi.

L’attaque surprise a également vu des hommes armés traverser la frontière avec Israël.

Au moins une personne a été tuée et plusieurs Israéliens ont été faits prisonniers, selon les médias.

Le mouvement islamiste palestinien Hamas a lancé samedi la plus grande attaque contre Israël depuis des années dans une attaque surprise combinant des hommes armés traversant la frontière avec un puissant barrage de roquettes tirées depuis la bande de Gaza.

Alors que les sirènes d’alerte retentissaient dans le sud et le centre d’Israël, y compris à Jérusalem, l’armée israélienne a déclaré qu’elle était sur le pied de guerre alors que le Premier ministre Benjamin Netanyahu avait convoqué une réunion d’urgence des responsables de la sécurité.

L’incident de samedi a marqué une infiltration sans précédent d’hommes armés du Hamas en Israël depuis Gaza, et a constitué l’escalade la plus grave depuis qu’Israël et le Hamas ont mené une guerre de 10 jours en 2021.

Les médias israéliens ont rapporté des échanges de coups de feu entre des bandes de combattants palestiniens et les forces de sécurité dans des villes du sud d’Israël. À Gaza, les gens se sont précipités pour acheter des fournitures en prévision des jours de conflit à venir.

Le commandant militaire du Hamas, Mohammad Deif, a annoncé le début de l’opération dans une émission diffusée sur les médias du Hamas, appelant les Palestiniens du monde entier à se battre.

Il a déclaré, ajoutant que 5 000 roquettes avaient été lancées :

C’est le jour de la plus grande bataille pour mettre fin à la dernière occupation sur terre.

Une Israélienne a été tuée, selon les services d’urgence, alors que des équipes d’ambulances étaient déployées dans les zones autour de la bande de Gaza.

L’armée israélienne a déclaré que ses forces opéraient à l’intérieur de Gaza, mais n’a donné aucun détail.

« Un certain nombre de terroristes se sont infiltrés sur le territoire israélien depuis la bande de Gaza », a indiqué l’armée dans un communiqué, ajoutant que les habitants de la zone entourant la bande de Gaza avaient reçu l’ordre de rester chez eux.

Les médias israéliens ont rapporté que des hommes armés avaient ouvert le feu sur des passants dans la ville de Sderot, dans le sud d’Israël, et des images circulant sur les réseaux sociaux semblaient montrer des affrontements dans les rues de la ville ainsi que des hommes armés dans des jeeps parcourant la campagne.

« On nous a dit qu’il y avait des terroristes à l’intérieur du kibboutz, nous pouvons entendre des coups de feu », a déclaré une jeune femme nommée Dvir, du kibboutz Beeri, à la radio militaire israélienne depuis son abri anti-aérien.

Rapports d’Israéliens faits prisonniers

Les médias palestiniens ont également rapporté qu’un certain nombre d’Israéliens avaient été capturés par des combattants et les médias du Hamas ont diffusé des séquences vidéo montrant apparemment un char israélien détruit.

L’armée israélienne était au courant des informations faisant état de prisonniers, a déclaré une source de sécurité, mais n’a fourni aucun autre détail.

Le bureau de Netanyahu a déclaré qu’il rencontrerait de hauts responsables de la sécurité dans les heures à venir et le ministre de la Défense Yoav Gallant a autorisé le rappel de réservistes.

À Gaza, le rugissement des tirs de roquettes a pu être entendu et les habitants ont signalé des affrontements armés le long de la barrière de séparation avec Israël, près de la ville méridionale de Khan Younis, et ont déclaré avoir constaté un mouvement important de combattants armés.

Le service d’ambulance israélien a déclaré que des équipes avaient été envoyées dans des zones du sud d’Israël, près de Gaza, et que les habitants avaient été avertis de rester à l’intérieur.

Un groupe représentant des réservistes militaires qui avaient prévu de refuser de suivre une formation en raison de leurs objections aux projets du gouvernement de réforme du système judiciaire ont appelé les réservistes à se présenter au travail.

Le groupe du Jihad islamique palestinien a déclaré que ses combattants rejoignaient le Hamas dans cette attaque.

« Nous faisons partie de cette bataille, nos combattants sont aux côtés de leurs frères des Brigades Qassam jusqu’à ce que la victoire soit remportée », a déclaré le porte-parole de la branche armée du Jihad islamique, Abu Hamza, dans un message sur Telegram.

Les Palestiniens de Gaza ont exprimé leur incrédulité face à l’infiltration en Israël. « C’est comme un rêve. Je n’arrive toujours pas à y croire, combattants à l’intérieur de nos terres occupées ? » » a déclaré un commerçant de Gaza.

L’attaque est survenue un jour après qu’Israël a marqué le 50e anniversaire de la guerre de 1973 qui a amené le pays au bord d’une défaite catastrophique suite à une attaque surprise de la Syrie et de l’Égypte.