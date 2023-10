Au moins trois personnes ont été abattues lors d’une fusillade dans le centre-ville de Holyoke, dans le Massachusetts, selon la police

HOLYOKE, Mass. (AP) — Au moins trois personnes ont été abattues mercredi après-midi et transportées vers un hôpital du centre-ville de Holyoke, dans le Massachusetts, a annoncé la police.

La police a déclaré avoir reçu un appel au 911 peu avant 13 heures au sujet de la fusillade près de l’intersection des rues Sargeant et Maple, ainsi que des notifications de ShotSpotter.

La police d’État a déclaré que vers 12 h 44, elle avait envoyé des patrouilles, des équipes K9 et des unités d’enquête pour aider la police de Holyoke dans l’enquête, y compris la recherche de suspects dans la région. Les conditions dans lesquelles les personnes abattues n’ont pas été dévoilées par la police.

L’une des victimes se trouvait dans un bus qui traversait la zone, selon la police d’État.

Le bureau du maire de Holyoke, Joshua Garcia, a déclaré que le maire était au courant de la fusillade et qu’il fournirait plus de détails sur la fusillade plus tard dans l’après-midi.

L’enquête est en cours et est menée par des membres de l’unité de détectives de la police d’État du comté de Hampden et des détectives de la police de Holyoke sous la direction du bureau du procureur du comté de Hampden.

Le public est prié d’éviter l’intersection des rues Sargeant et Maple.

Holyoke se trouve à environ 90 milles à l’ouest de Boston.

Holyoke, une ville de près de 38 000 habitants, abrite également le Temple de la renommée internationale du volleyball.

