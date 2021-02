Au moins trois maisons auraient été détruites, alors que les habitants fuyaient un feu de brousse incontrôlable dans la petite ville de Wooroloo, près des collines de Perth.

Le Département des services d’incendie et d’urgence d’Australie occidentale a émis un avertissement d’urgence pour l’incendie qui se déplace rapidement vers le nord-ouest.

Des images aériennes montrent que l’incendie avait déjà réclamé au moins une maison et une autre structure, et brûle à proximité d’un certain nombre d’autres propriétés.

Un centre d’évacuation a été mis en place au Brown Park Recreation Complex sur Amherst Road à Swan View. Sur la photo: l’incendie de Wooroloo vu de la banlieue nord-est de Perth

L’incendie de Wooroloo vu depuis une maison à Swan View, dans la banlieue est de Perth plus tôt lundi après-midi

WA BUSHFIRES – ce que vous devez savoir Les zones à HAUT RISQUE comprennent: des parties de Wooraloo, Bailup, Gidgegannup, Wundowie, le parc national de Walyunga dans les comtés de Mundaring et Northam, et la ville de Swan MISES À JOUR SUR LA FERMETURE DES ROUTES: Pour les personnes à l’est de Bailup Road et à l’ouest de Toodyay Road: c’est trop tard pour partir Pour les personnes à l’ouest de Bailup Road, si vous n’êtes pas prêt ou si vous prévoyez de partir, partez maintenant si le chemin est libre en voyageant vers le nord le long de Bailup Road ou Mayo Road. Source: Urgence WA. Informations à jour à 19h19 le lundi 1er février, heure de Perth

Le contrôleur des incidents du DFES, Murray McBride, a déclaré à l’ABC que deux autres maisons auraient été détruites et un camion d’incendie incinéré.

Un pompier a également été blessé, souffrant de brûlures mineures, mais continuait à aider à combattre l’incendie, a-t-il déclaré.

Pour les gens à l’est de Bailup Road et à l’ouest de Toodyay Road, le DFES a déclaré qu’il était trop tard pour partir.

«Partir maintenant serait mortel.

«Vous devez vous mettre à l’abri dans votre maison dans une pièce éloignée du feu et vous assurer que vous pouvez facilement vous échapper.

Il est conseillé aux résidents de fermer toutes les portes et fenêtres et de désactiver la climatisation par évaporation.

Les gens à l’ouest de Bailup Road devraient partir si le chemin est libre en voyageant vers le nord le long de Bailup Road ou Mayo Road.

Un centre d’évacuation a été mis en place au Brown Park Recreation Complex sur Amherst Road à Swan View

Wooroloo tombe dans la région métropolitaine de Perth qui est soumise à un verrouillage de cinq jours en raison d’une épidémie de COVID-19 dans la communauté.

Le DFES a déclaré que toute personne forcée de quitter son domicile devrait porter un masque et continuer à suivre les précautions, notamment en maintenant une distance physique appropriée.

Les pompiers luttent contre l’incendie avec un soutien aérien et un certain nombre de routes ont été fermées.