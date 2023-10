Au moins six personnes ont été tuées après qu’un incendie s’est déclaré ce matin dans une discothèque très fréquentée en Espagne.

Quatre autres personnes ont été blessées après avoir inhalé de la fumée sur le site de la ville de Murcie, dans le sud-est du pays.

Six personnes ont été déclarées mortes alors que les pompiers recherchent d’autres victimes.

L’incendie s’est déclaré tôt ce matin, vraisemblablement lors d’une fête d’anniversaire.

L’enfer a ravagé la salle qui aurait été composée de trois clubs différents : Golden, Teatre et Fonda.

On pense qu’il pourrait y avoir davantage de victimes, et les pompiers recherchent huit personnes portées disparues qui se trouvaient dans la discothèque à ce moment-là.

Une quarantaine de pompiers ont été mobilisés pour maîtriser l’incendie.

