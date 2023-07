Au moins sept Palestiniens tués alors que les frappes aériennes israéliennes ciblent la ville de Jénine en Cisjordanie | Nouvelles du monde

L’armée israélienne a mené des frappes aériennes sur la ville de Jénine, dans le nord de la Cisjordanie, pendant la nuit, et un grand nombre de soldats ont été signalés dans la région dans le cadre d’une nouvelle opération majeure visant à cibler « une vaste activité anti-terroriste ».

Les frappes aériennes, qui ont commencé à 1 h 14 du matin à partir de drones armés, ont visé une cible au centre du camp de réfugiés de Jénine, à proximité d’écoles financées par l’ONU.

D’autres grèves ont suivi.

L’armée israélienne a décrit la cible comme un centre d’opérations conjoint qui était « utilisé comme un centre d’observation et de reconnaissance avancé, un lieu où les terroristes armés se rassemblaient avant et après les activités terroristes, un site pour l’armement d’armes et d’explosifs, et comme une plaque tournante pour coordination et communication entre les terroristes ».

Image:

Pneus incendiés dans une rue





Trois minutes plus tard, à 1 h 17, les troupes au sol sont entrées et ont commencé à se déplacer dans les bâtiments en se concentrant sur les infrastructures, en saisissant des armes et en ciblant le commandement et le contrôle.

Au moins sept Palestiniens ont été tués dans l’opération jusqu’à présent, il n’y a pas encore eu de rapports de victimes israéliennes.

Image:

Un véhicule des forces de sécurité israéliennes roule le long d’une route pendant l’opération militaire israélienne





« Nous agissons contre des cibles précises », a déclaré le porte-parole international de la Israël Forces de défense (FDI), le lieutenant-colonel Richard Hecht, lors d’un briefing tôt le matin.

« Nous ne sommes pas ici pour tenir bon. L’objectif est de briser le refuge perçu pour les terroristes. Nous le ferons aussi longtemps que nécessaire. »

On pense qu’environ 2 000 soldats israéliens font partie de l’opération, et les habitants de Jénine auraient reçu des SMS les exhortant à rester à l’intérieur et certains membres de groupes militants ont reçu l’ordre de déposer les armes et de se rendre.

L’Autorité palestinienne et la Jordanie ont été informées de l’opération et des messages ont été envoyés par des canaux détournés à Hamas et le Jihad islamique palestinien dans la bande de Gaza, les avertissant de ne pas s’impliquer.

Une déclaration de la Chambre commune de la résistance palestinienne a appelé les gens à « activer la confrontation avec l’occupation, à soutenir Jénine et à donner à l’ennemi de dures leçons en réponse à son agression ».

Il y a eu des spéculations pendant des semaines sur le fait que Tsahal pourrait mener une opération plus soutenue dans le banque de l’Ouest après l’une des années les plus meurtrières depuis des décennies.

Image:

Avions utilisés dans les frappes aériennes





Membres de Netanyahu Le gouvernement avait exhorté le Premier ministre à approuver une opération à grande échelle dans les territoires occupés, mais il semble qu’il ait opté pour une opération plus limitée à Jénine, qui a été le centre des activités terroristes ces derniers mois.

Le recours aux frappes aériennes en Cisjordanie est extrêmement rare – il y a deux semaines, un Hélicoptère Apache tiré sur Jénine lors de violences entre soldats israéliens et militants palestiniens.

C’était la première fois que des frappes aériennes étaient utilisées depuis la deuxième Intifada, près de 20 ans auparavant.